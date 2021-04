Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Drogenlieferung aufgeflogen

Weil er im Verdacht steht, eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel im Netz bestellt zu haben, ermittelt aktuell eine Ermittlungsgruppe der Polizei gegen einen 39-Jährigen aus dem Raum Friedrichshafen. Bereits Anfang März diesen Jahres konnte das Hauptzollamt Koblenz ein an den Mann adressiertes Päckchen sicherstellen. In der mutmaßlich aus Spanien stammenden Sendung befanden sich über 300 Gramm (brutto) Marihuana. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten und richterlich angeordneten Durchsuchung fanden Polizeibeamte in der Wohnung des Tatverdächtigen eine kleinere Menge Marihuana, mehrere verdächtige Tabletten und Reste von Dopingmitteln. Die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und der Anstiftung zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an.

Friedrichshafen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte der 76-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr, als er in der Maybachstraße beim Fahrstreifenwechsel den rechts neben ihm fahrenden Audi Q5 eines 39-jährigen übersah. Während am Sprinter durch die Kollision eher geringer Schaden entstand, wird dieser am Audi auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich der 20-jährige Fahrer eines Motorrollers am Donnerstag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Dorfwiesenstraße zu. Der junge Mann war in Richtung Jettenhauser Straße unterwegs und übersah den von rechts aus der Gaggstraße nahenden Skoda eines 63-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrer übersehen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr im Kreisverkehr der Eugenstraße / Olgastraße ereignete, wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt. Eine 39-Jährige wollte mit ihrem Toyota aus Richtung Franziskusplatz in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 50-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, am Fahrrad etwa 500 Euro.

Tettnang - Laimnau

Alkoholisiert unterwegs

Mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und einer Eintragung im Verkehrssünderregister muss ein 50-jähriger Autofahrer rechnen, der am späten Donnerstagabend bei Laimnau von der Polizei kontrolliert wurde. Da die Beamten bei der Überprüfung im Fußraum des Wagens eine geöffnete Bierflasche feststellten und auch Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahrnahmen, musste der 50-Jährige die Polizisten zur Atemalkoholmessung begleiten. Da der Wert bei 0,7 Promille lag, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Überlingen

Drogentest verläuft bei Autofahrer positiv

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 30-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagabend im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Da der Drogenvortest positiv auf THC reagierte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollte die Untersuchung illegale Substanzen im Blut des 30-Jährigen bestätigen, drohen ihm neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg auch ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt.

Überlingen

Anlagebetrug

Gleich mehreren Betrügern, die am Telefon mit scheinbar lukrativen Anlageformen warben, ist eine 76-jährige Frau aus dem Bereich Überlingen auf den Leim gegangen. Ein unbekannter Anrufer brachte die Frau bereits im Februar durch geschicktes Werben dazu, dass sie einen hohen vierstelligen Euro-Betrag als "Anlage" in eine Krypto-Währung überwies und dem Anrufer sogar Zugang zu ihrem Computer gewährte. Als sie Tage später von einem anderen Anrufer kontaktiert wurde, konnte dieser sie erneut von einem ähnlichen Investment überzeugen, woraufhin sie einen fünfstelligen Betrag überwies und auch ihm den Fernzugriff auf ihren Computer gewährte. Als sie vor wenigen Tagen im Internet auf derartige Betrugsmaschen aufmerksam wurde, schöpfte sie den Verdacht, eventuell auch Opfer eines Anlagebetrugs geworden zu sein und kontaktierte die Polizei. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet. Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor unseriösen Geldanlageangeboten im Internet oder am Telefon. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Betrügern aufgesessen zu sein, verständigen Sie die Polizei, die sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/3614251.

Meersburg

Brand

Zu einem Brand eines Großbackofens einer Bäckerei in der Unterstadtstraße rückten am Donnerstagvormittag zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg und die Polizei aus. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Sicherung im Sicherungskasten durchgebrannt war. Bei der Reparatur ging aus diesem eine Stichflamme hervor, die Teile der Deckenverkleidung der Backstube in Brand setzte. Der Sachschaden am Ofen wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. An der Decke beträgt dieser etwa 2.000 Euro. Aktuell wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Markdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Riedstraße / Zeppelinstraße. Ein 86-jähriger Autofahrer wollte mit seinem VW nach links auf die Vorfahrtsstraße einfahren und würgte seinen Motor im Einmündungsbereich ab. Beim erneuten Starten macht sein Wagen einen Satz nach vorne und wurde dadurch vom Lkw einer von rechts kommenden 42-Jährigen touchiert. Während am VW Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, fällt der Schaden am Lkw geringer aus. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell