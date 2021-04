Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Glasscheibe beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, eine Glasscheibe an einem Kino in der Gartenstraße beschädigt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Auffahrunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist am Mittwoch gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 entstanden. Weil wegen Reinigungsarbeiten eine Spur gesperrt war, wechselte eine 22-jährige VW-Lenkerin von der linken auf die rechte Fahrspur. Dort kollidierte sie mit dem Anhänger eines 40-Jährigen BMW-Fahrers, dessen Geschwindigkeit die junge Frau mutmaßlich falsch eingeschätzt hatte. Verletzt wurde niemand. Der Anhänger wurde so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste.

Weingarten

Vorfahrt missachtet

Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro entstand am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hähnlehofstraße / Veit-Stoß-Weg. Der 56-jährige Fahrer eines Ford Transit wollte vom Veit-Stoß-Weg nach links auf die Hähnlehofstraße abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei einen 80-jährigen Opel-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt auf der Hähnlehofstraße Richtung Weingarten unterwegs war. Der Opel war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Glücklicherweise blieben beide Männer unverletzt.

Berg

Bambusstäbe brennen

Sachschaden von rund 1.500 Euro ist am Mittwoch gegen 13 Uhr durch einen Brand an einem Waldstück bei Kasernen entstanden. Ein an der Waldgrenze brennender Haufen Bambusstäbe versursachte starken Rauch und zog mehrere Bäume des Waldes in Mitleidenschaft. Die Freiwillige Feuerwehr Berg war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt / Niederbiegen

Lkw-Fahrer beschädigt Thujahecke

Nachdem ein bislang unbekannter Lkw-Lenker am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr eine Thujahecke in der Straße "Am Föhrenried" erheblich beschädigt hat und anschließend wegfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Weingarten wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden an der Hecke wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Eine Eigentümerin des Grundstücks konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Die Ermittlungen zum Fahrer des Lkw dauern derzeit an.

Baindt

Vorfahrt missachtet - Unfall

Unverletzt blieben nach ersten Erkenntnissen beide Unfallbeteiligten nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Mochenwanger Straße. Die 23-jährige Fiat-Lenkerin wollte an der dortigen Kreuzung von der Sulpacher Straße kommend nach links abbiegen und übersah dabei den Citroen einer 20-jährigen, die in Richtung Mochenwangen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Die 23-Jährige wurde zur Abklärung etwaiger Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Bad Waldsee

Auffahrunfall

Glücklicherweise nur Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 22-jähriger Mercedes-Lenker wollte von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße einbiegen und übersah hierbei den VW eines vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen. Während durch die Kollision an dem Fahrzeug des Unfallverursachers ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand, wird dieser am VW auf rund 4.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Betrunken am Steuer

Gut zwei Promille Alkohol hatte ein 59-jähriger Pkw-Lenker intus, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit unterzog. Zeugen hatten den Mann zuvor betrunken wegfahren sehen und die Polizei verständigt. Die Beamten veranlassten bei dem Mann zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Aulendorf

Betrunkener Radfahrer stürzt

Leicht verletzt wurde am Mittwoch gegen 23 Uhr ein 28 Jahre alter Radfahrer, als er im Stadtgebiet gegen ein Verkehrszeichen stürzte. Bei der Unfallaufnahme schlug einer Polizeistreife deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Nachdem ein Alkoholtest bei dem 28-Jährigen gut 2,5 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ob er einen triftigen Grund hatte, sich um diese Uhrzeit im öffentlichen Raum aufzuhalten, ist aktuell Teil der polizeilichen Ermittlungen. Gegebenenfalls kommt auf den Mann ein Bußgeld zu.

Wangen

Ausweichmanöver scheitert - Unfall

Ein Verkehrsunfall im Gehrenbergweg zog am Mittwoch gegen 12 Uhr einen Feuerwehreinsatz nach sich. Eine 84-jährige Pkw-Lenkerin sah sich wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs gezwungen, auszuweichen. Dabei lenkte sie zu weit nach rechts und fuhr gegen eine Grundstücksmauer und einen Zaun. Der Pkw blieb auf der Mauer stecken, wodurch der Unterboden derart beschädigt wurde, dass eine größere Menge Öl austrat. Die Freiwillige Feuerwehr Wangen rückte mit drei Einsatzkräften an, um die Fahrbahn abzustreuen. Der Pkw wurde indes durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden an der Mauer und am Zaun wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wangen

Rücklicht defekt - Fahrer betrunken

Wegen eines defekten Rücklichts stoppte eine Polizeistreife einen 30-jährigen Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der L 320 Höhe Ahegg. Den Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch entgegen, woraufhin ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Die Polizisten untersagten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt. Er gelangt nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zur Anzeige und muss neben einem saftigen Bußgeld mit einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Weil er zudem keinen triftigen Grund für seinen Aufenthalt im öffentlichen Raum bezüglich der derzeit gültigen Ausgangsbeschränkung vorweisen konnte, wird auf ihn ein weiteres Bußgeld zukommen.

Wangen

Diebstahl auf Baustelle

Von einer Baustelle in der Tettnanger Straße in Primisweiler haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang unbekannte Täter insgesamt 15 Türen samt Zargen entwendet. Die weißen Türen waren in der Tiefgarage des Neubaus gelagert und müssen mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert worden sein. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Funkenflug löst Feuerwehreinsatz aus

Mit sieben Fahrzeugen und insgesamt über 40 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Leutkirch, Heggelbach und Willerazhofen am Dienstag gegen 19.20 Uhr nach Tautenhofen aus. In einem Einfamilienhaus war es an einem Stromanschluss am Dach zu einem Funkenflug gekommen. Der Defekt konnte durch einen Techniker behoben werden, sodass die Feuerwehren nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten.

Leutkirch

Dreiste Betrüger am Werk

Mit einer dreisten Betrugsmasche brachten bislang unbekannte Täter einen 48-jährigen Mann um knapp 2.000 Euro. Das Opfer suchte im Internet nach Hilfe zum Neuerwerb seiner Fahrerlaubnis, die ihm entzogen worden war. Der Mann stieß auf vermeintliche Hilfe mit juristischer Beratung, wo ihm eine Zustellung des Dokuments per Post zugesichert wurde. Im Vorgriff verlangten die Betrüger mehrmals die Bezahlung von mehreren hundert Euro auf ein ausländisches Konto, die der 48-Jährige gutgläubig leistete. Einen neuen Führerschein oder andere Dokumente wurden ihm nicht übersandt. Bei einer erneuten Zahlungsaufforderung wurde er misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Bandenbetrugs.

Wolpertswende - Mochenwangen

Biberdämme zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte im Zeitraum zwischen Ende November 2020 und Mitte März 2021 im Bereich Krummersbach, oberhalb der Eyber Brücke im Preußenhäusler Ried, insgesamt drei Biberdämme unbefugt eingerissen haben, ermittelt die Polizei wegen einem Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Augenscheinlich wurden die Dämme im Zuge der Verlegung von Drainageleitungen und durch Räumung von Bach und Gräben zerstört. In dessen Folge wurde auch die sogenannte Biberburg, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätte der streng geschützten Nager fungiert, stark beeinträchtigt. Die polizeiliche Fachdienststelle Gewerbe / Umwelt bittet Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

