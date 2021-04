Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Zweimal Totalschaden entstand am Dienstag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schwabstraße / Ekkehardstraße. Ein 53-jähriger Opel-Lenker war auf der Schwabstraße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Kreuzung übersah er den von rechts kommenden VW eines in Richtung Ehlersstraße fahrenden 54-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen jeweils 4.000 Euro Sachschaden. Sie mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden.

Friedrichshafen

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

In Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 20.45 Uhr im Bereich des Maybachplatzes ereignete, musste ein 28-jähriger Autofahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 45-jähriger Lkw-Lenker befuhr die linke der beiden Fahrspuren der Maybachstraße in Fahrtrichtung Überlingen. Aufgrund einer roten Ampel musste er verkehrsbedingt anhalten. Als diese auf grün umschaltete, wechselte er mit seinem Gespann auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den Audi des zu diesem Zeitpunkt neben ihm fahrenden 28-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Pkw gedreht und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Der Audi-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Während am Lastwagen etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Audi auf rund 30.000 Euro beziffert. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Totalschaden vom Abschleppdienst geborgen werden.

Friedrichshafen

Betrunkene geraten in Streit

Zu einem Streit zwischen zwei 51 und 43 Jahre alten Männern wurde die Polizei Friedrichshafen am Dienstag gegen 16.45 Uhr in die Keplerstraße gerufen. Wie sich herausstellte, waren beide Männer erheblich alkoholisiert. Einer hatte knapp 2,4 Promille, der andere gar nahezu 3,6 Promille. Die verbale Auseinandersetzung der beiden Bewohner des Hauses konnte geschlichtet werden, sie wurden ermahnt und voneinander getrennt.

Friedrichshafen

Bus weicht Bus aus und touchiert geparktes Auto

Hoher Sachschaden entstand am Dienstagmittag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Müllerstraße. Ein 54-jähriger Linienbus-Lenker musste einem entgegenkommenden Bus nach rechts ausweichen und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes. Sowohl am Bus, als auch am Wagen entstand hoher vierstelliger Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen auf einem Parkplatz in der Weinbirnenstraße geparkten Pkw touchiert hat und danach wegfuhr, ohne den Unfall zu melden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der am MINI hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sollen sich unter Tel 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung setzen.

Langenargen

Mann bei Streit mit Schere angegriffen und bedroht

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 27 Jahren kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Unteren Seestraße. Den ersten Ermittlungen zufolge war es zu einem Streit zwischen den beiden Bewohnern gekommen, in dessen Verlauf der 34-Jährige dem 27-Jährigen mutmaßlich mit einer Schere mehrere Schnittverletzungen zufügte. Als der leicht Verletzte, der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden war, gegen 22.15 Uhr wieder zurückkehrte, wurde er gleich wieder von seinem Kontrahenten bedroht. Die Polizei rückte erneut an und erteilte dem Angreifer einen Platzverweis. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu.

Überlingen

Denkmalgeschütztes Gebäude mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 16 Uhr in der Luziengasse mutwillig mehrere Holzpfeiler eines denkmalgeschützten Privatgebäudes beschädigt hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Der durch das Einritzen und Hineinbohren in die Balken entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bitte unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen wenden.

Überlingen

Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Die Polizei Überlingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt gegen einen 38-Jährigen eingeleitet, nachdem dieser am Dienstagnachmittag stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs war. Der Mann war zuvor durch laut Herumschreien aufgefallen und pustete in der Polizeikontrolle 1,6 Promille. Aufgrund dieser Atemalkoholmessung musste er die Streifenwagenbesatzung in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Seine Fahrt durfte er nicht mehr fortsetzen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Überlingen - Deisendorf

Fahrzeuge zerkratzt

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag zwei in der Riedbachstraße abgestellte Pkw eines Anwohners zerkratzt und dadurch erheblich beschädigt. An einem auf einem Stellplatz geparkten Volvo wurde die gesamte Beifahrerseite, an einem auf einer angrenzenden Wiese abgestellten Fiat die Motorhaube und die Fahrerseite massiv mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Bermatingen

Polizeigewahrsam

Die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen verbringen musste ein stark alkoholisierter 36-Jähriger, nachdem er trotz vorausgegangenem Verweises der Polizei am Dienstag vor dem Haus seiner Ex-Partnerin stand. Bereits am Vormittag war der Mann mit der Frau in Streit geraten, weshalb eine Streifenwagenbesatzung anrücken und den Streit schlichten musste. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst nachkam. Da er gegen Nachmittag jedoch erneut vor der Tür der Frau stand und eine Atemalkoholmessung einen Wert von erstaunlichen 3,6 Promille ergab, wurde er über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Des Weiteren muss der 36-Jährige nun mit einer Strafanzeige rechnen, da er laut der Frau am Morgen das Mobiliar ihrer Wohnung beschädigt hatte.

