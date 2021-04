Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden am Montag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 18-Jährige mit seinem Wagen verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Während am Auto des Unfallverursachers etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw des 18-Jährigen auf 3.500 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Friedrichshafen

Frau fährt nach Parkrempler davon

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht muss sich eine 81-jährige Autofahrerin verantworten, nachdem sie am Montagmittag einen in der Werastraße geparkten Pkw angefahren hatte und anschließend einfach wegfuhr, ohne den Unfall zu melden. Dabei hinterließ sie am geparkten Wagen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, an ihrem eigenen Wagen beläuft sich dieser auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat Ermittlungen eingeleitet.

Friedrichshafen

Radfahrer fährt nach Unfall weiter

Nach einem Fahrradunfall am Montag gegen 21.45 Uhr im Bereich des Riedlewalds, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer stürzte, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der junge Radfahrer war mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg durch den Riedlewald unterwegs. An der Einmündung zur Margaretenstraße sei ihm dort ein dunkel gekleideter Radfahrer ohne Beleuchtung entgegengekommen. Der Jugendliche musste dem Unbekannten eigenen Angaben zufolge ausweichen. Während der junge Radfahrer in der Folge einen Baum touchierte und stürzte, fuhr der Unfallgegner einfach weiter. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit Sachschaden

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag um 14.45 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Seestraße Höhe Lindenstraße entstand. Ein 18-jähriger Opel-Lenker erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 61-Jährige mit ihrem Opel verkehrsbedingt langsamer wurde und fuhr auf. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf jeweils etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen - Ailingen

Kasse aus Selbstbedienungsladen gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag in einem Selbstbedienungsladen in der Weiherstraße gewaltsam eine Kasse aus der Wandverankerung gerissen und gestohlen. Dabei erbeuteten sie einen niedrigen zweistelligen Euro-Betrag und richteten darüber hinaus auch Sachschaden an. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er am Montag gegen 14 Uhr auf der L 205 Höhe Ahäusle verunfallt war. Der junge Zweiradfahrer war von Frickingen kommend in Richtung Lippertsreute unterwegs. Eine in entgegengesetzter Richtung fahrende 61-Jährige wollte nach links in die Straße "In den Lättenäckern" abbiegen und bremste ab, um den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer passieren zu lassen. Dabei kam sie mit ihrem Hyundai etwas über der Fahrbahnmitte zum Stehen woraufhin sich der 17-jährige Zweiradlenker erschrak, eine Vollbremsung einleitete und in den angrenzenden Straßengraben fuhr. Er zog sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. Zu einer Kollision mit dem Pkw war es nicht gekommen. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Gartenzaun mit Graffiti besprüht

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Meersburg aufgenommen, nachdem ein Unbekannter im Laufe der vergangenen Woche den Gartenzaun eines Gebäudes in der Straße "Waldweg" mit grauer Farbe besprüht hat. Der Zaun wurde an der Grundstücksrückseite in Richtung der L 201 beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen an einem in der Straße "Im Guggenbühl" geparkten Mazda. Da sich der Unfallverursacher danach aus dem Staub machte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Oberteuringen

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Zwei verletzte Personen und Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 33 bei Bitzenhofen ereignete. Eine 58-jährige Skoda-Lenkerin wollte von der Adlerstraße nach links auf die Meersburgerstraße einfahren und übersah dabei den Audi eines in Richtung Bitzenhofen fahrenden 33-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision im Einmündungsbereich erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Autos, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Meersburg

Dachstuhl fängt nach Brand erneut Feuer

Nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Kronenstraße gestern Nachmittag (wir berichteten) musste die Feuerwehr heute Morgen gegen 5.15 Uhr erneut zum Brandobjekt ausrücken. Der Dachstuhl des Hauses war erneut in Brand geraten. Die Wehrleute konnten das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude jedoch verhindern.

Unsere gestrige Meldung:

Gebäudebrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist am heutigen Montag kurz nach 16 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Kronenstraße ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Feuer seinen Ursprung im Wohnzimmer der Dachwohnung des Gebäudes. Die 28-jährige Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus befand, wurde durch Rauchgas leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meersburg, Daisendorf, Stetten und Markdorf waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz und konnten eine Ausbreitung des Brandes auf benachbarte Gebäudeteile verhindern. Neben vier Polizeibeamten vom Polizeiposten Meersburg waren die Schnelleinsatzgruppe des DRK aus Meersburg, zwei Rettungswagenbesatzungen, zwei Techniker der NetzeBW sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Alexander Amann vor Ort. Teile der insgesamt rund 60 Einsatzkräfte werden noch bis in den Abend hinein mit dem Ablöschen von Glutnestern in der stark in Mitleidenschaft gezogenen Dachgeschosswohnung beschäftigt sein. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 500.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

