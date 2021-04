Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall

Mutmaßlich mangelnde Aufmerksamkeit war der Grund für einen Auffahrunfall am Montagvormittag auf der B 463. Ein 71-jähriger Autofahrer musste kurz vor dem Kreisverkehr auf Höhe Nollhof verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 58-jähriger Golf-Fahrer bemerkte diesen Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Hallentor aufgehebelt

Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem im Zeitraum von vergangenem Mittwoch, 21.04., bis Montag, 26.04., bislang unbekannte Täter das Tor einer Lagerhalle in der Binger Straße beschädigt haben. Bei polizeilichen Ermittlungen konnten zudem Hebelspuren an einem Nebeneingang der Halle festgestellt werden. Zwar entwendeten die Unbekannten nichts, richteten aber an den Schlössern Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe an. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Scheinwerfer entwendet

Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zwei Frontscheinwerfer vom Gelände eines Autohauses in der Moosheimer Straße entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um defekte Scheinwerfer, die hinter dem Autohaus in einer Gitterbox zur Abholung lagerten. Tatverdächtig ist unter anderem ein Mann mit Glatze, ca. 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Der Tatverdächtige stieg aus einem weißen VW Golf Kombi aus, dessen Kennzeichen der Polizei bekannt ist. Ermittlungen wegen Diebstahls wurden eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden geben, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Zusammenstoß beim Abbiegen

Gekracht hat es am Montagmittag zwischen zwei Fahrzeugen an der Einmündung vom August-Lämmle-Weg in die Bogenweilerstraße. Als ein 27-Jähriger mit seinem VW nach links von der Bogenweilerstraße in den August-Lämmle-Weg abbiegen wollte, kollidierte er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers mit einem 42-jährigen Autofahrer, der vom August-Lämmle-Weg kommend nach rechts abbiegen wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Krauchenwies

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne gültige Fahrerlaubnis war am Montagabend gegen 18 Uhr ein 52-jähriger Fahrzeuglenker in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihn Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten. Bei der näheren Begutachtung des Pkw stellte sich zudem heraus, dass die angebrachten Kennzeichen über keinen Zulassungsstempel verfügten. Die Polizisten untersagten dem 52-Jährigen die Weiterfahrt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell