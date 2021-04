Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gebäudebrand

Meersburg/Bodenseekreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am heutigen Montag kurz nach 16 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Kronenstraße ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Feuer seinen Ursprung im Wohnzimmer der Dachwohnung des Gebäudes. Die 28-jährige Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus befand, wurde durch Rauchgas leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meersburg, Daisendorf, Stetten und Markdorf waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz und konnten eine Ausbreitung des Brandes auf benachbarte Gebäudeteile verhindern. Neben vier Polizeibeamten vom Polizeiposten Meersburg waren die Schnelleinsatzgruppe des DRK aus Meersburg, zwei Rettungswagenbesatzungen, zwei Techniker der NetzeBW sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Alexander Amann vor Ort. Teile der insgesamt rund 60 Einsatzkräfte werden noch bis in den Abend hinein mit dem Ablöschen von Glutnestern in der stark in Mitleidenschaft gezogenen Dachgeschosswohnung beschäftigt sein. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 500.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

