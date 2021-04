Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Gabelstapler brennt

Ein brennender Gabelstapler auf einem Firmengelände im Rötenweg hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing der Stapler Feuer und brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Herbertingen, die mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Gammertingen

Betrunken im Graben gelandet

Ein vermutlich unfreiwilliges Wendemanöver hat ein 41-jähriger Fahrzeuglenker am Sonntagabend um 20.45 Uhr mit seinem Pkw auf der L 275 vorgenommen. Ursprünglich in Fahrtrichtung Ittenhausen unterwegs, geriet der Pkw des Mannes auf Höhe der Einmündung Feldhausen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme nahmen Polizeibeamte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr. Da ein anschließend durchgeführter Alkoholtest über 1,6 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Der 41-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Sein Führerschein wurde einbehalten. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Sigmaringen

Einbruch in Schnellrestaurant

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Schnellrestaurant in der Straße "In der Au" eingedrungen und einen größeren Geldbetrag entwendet haben, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Einbruchs. Die Täter verschafften sich über den Hintereingang der Filiale unberechtigt Zugang zu den Verkaufsräumen, wo sie unter Zuhilfenahme eines Trennschneiders einen Tresor öffneten. Neben dem entwendeten Geld entstand durch den Einbruch am und im Gebäude erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Sigmaringendorf

Auffälliger Fahrstil zieht Drogentest nach sich

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 19-jähriger Fahrzeuglenker, den eine Polizeistreife am späten Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr im Laizer Öschle kontrollierte. Anwohner hatten den jungen Mann zuvor dabei beobachtet, wie er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und mehrere waghalsige Bremsmanöver durchführte. Da der Mann deutliche Anzeichen des Drogenkonsums zeigte, einen Drogenvortest jedoch ablehnte, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Der 19-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss entgegen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Scheer

Junge Quad-Fahrer von der Polizei gestoppt

Auf eine Spritztour zweier Quad-Fahrer im Alter von sieben und neun Jahren wurden vergangenen Freitag gegen 16.30 Uhr Polizeibeamte des Sigmaringer Polizeireviers aufmerksam. Eine Zeugin hatte einen der beiden Jungen dabei beobachtet, wie dieser ohne Helm mit einem nicht gekennzeichneten Elektroquad die Straße entlang knatterte und verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort gaben die beiden Jungen an, ohne Wissen der Eltern mit den Fahrzeugen unterwegs gewesen zu sein. Da Quads grundsätzlich eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h erreichen, dürfen sie nur mit der entsprechenden Fahrerlaubnis im Straßenverkehr geführt werden. Zudem besteht bei Kfz dieser Art eine Versicherungspflicht. Der Fahrzeughalter muss sich nun strafrechtlich für die Fahrt der Jungen und wegen eines Verstoßes gegen die Versicherungspflicht verantworten.

Sigmaringen

Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt derzeit das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein 30-jähriger Mann eigenen Angaben zufolge bei der Leerung seines Briefkastens in der Kolpingstraße niedergeschlagen worden ist. Der Mann gab an, am Samstag gegen 20 Uhr nach Hause gekommen und noch vor seiner Haustür von hinten angegriffen worden zu sein. Aufgrund größerer Erinnerungslücken konnte der 30-Jährige, der deutliche Verletzungen aufwies, keine Beschreibung der Täter abgeben. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Pfullendorf

Streit endet mit Gefährlicher Körperverletzung

Eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern endete in der Nacht zum Sonntag für einen der beiden im Krankenhaus Sigmaringen. Der vorangegangene Streit eskalierte am Wohnort der beiden Jugendlichen. Nachdem der 17-Jährige zu Boden gegangen war, holte der ein Jahr jüngere Bruder einen Hammer aus dem Wohnhaus, mit dem er dem jungen Mann unvermittelt ins Gesicht schlug. Das Opfer wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bereits im Vorfeld waren die beiden Jugendlichen und weitere Personen der Polizei an der Härle-Schule durch lautstarke Musik und Alkoholkonsum aufgefallen.

Mengen

Mann bedroht Mitbewohner

Weil ein 32-Jähriger in der Nacht zum Montag im Ortsgebiet seinen Mitbewohner mehrfach verbal und unter Vorhalt eines Messers bedroht haben soll, sah sich das 25-jährige Opfer gezwungen, auf das Dach der Wohnanlage zu flüchten. Der Auseinandersetzung waren bereits mehrere Bedrohungen vorangegangen. Den 32-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung. Die Polizei sorgte für eine anderweitige Unterbringung des 25-Jährigen. In der Wohnung entstand Sachschaden an einer Zimmertüre in unbekannter Höhe.

Herbertingen

Motorrad bei Überholvorgang gestreift

Eine Motorradfahrerin kam am frühen Montagmorgen während eines unerlaubten Überholvorgangs zu Fall. Als sie auf der L 282 von Marbach kommend in Fahrtrichtung Herbertingen an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte und blinkte, startete hinter ihr ein 39-jähriger Autofahrer trotz Wahrnehmung des Blinkers einen Überholvorgang. Dabei touchierte er die Kraftradfahrerin mit dem rechten Fahrzeugheck. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Sigmaringen eingeliefert. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Sigmaringen

Verletzungen nach Streit

Als sich ein Streit zwischen zwei Personen unter der Nepomukbrücke am Samstagabend zuspitzte, soll ein 20-Jähriger einen 26-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen und bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll sich der Tatverdächtige selbst verletzt haben, um einer alarmierten Polizeistreife eine Opferrolle vorzugaukeln. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 20-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen ihn wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell