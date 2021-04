Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit zwischen Männern eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 32 und 25 Jahre alten Männern wurde die Polizei am Sonntagabend gegen 21 Uhr in die Albrecht-Dürer-Straße gerufen. Die beiden waren aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in Streit geraten, der schlussendlich eskalierte. Da der 32-Jährige seinem Gegenüber augenscheinlich mehrere Schläge gegen den Kopf versetzte, muss er nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Friedrichshafen

Betrunken mit Fahrrad gefahren

Ein alkoholisierter 54-jähriger Radfahrer, der offensichtlich Probleme hatte, die Spur zu halten, wurde am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten beim Zweiradfahrer deutliche Anzeichen einer starken Alkoholisierung fest. Da sich der Verdacht anhand einer Atemalkoholmessung, die über 2 Promille ergab, bestätigte, musste der 54-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Kressbronn - Gohren

Radfahrer bei Sturz verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 37-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Sonntag gegen 10.40 Uhr auf dem Radweg zwischen der Kabelhängebrücke und der Bahnbrücke zu Sturz gekommen war. Im Bereich der dortigen Baustelle sprang der Zweiradfahrer mit seinem Mountainbike über eine Bodenwelle. Bei der offensichtlich misslungenen Landung rutschte sein Vorderrad weg, woraufhin er zu Fall kam und sich, trotz Fahrradhelms, Verletzungen im Gesicht zuzog. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Alkoholisiert und ohne Versicherung unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Mann rechnen, der am Sonntagabend alkoholisiert mit seinem nicht versicherten E-Scooter in Friedrichshafen unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen war auf den Mann aufmerksam geworden, weil an seinem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zusätzlich stellten die Beamten bei der Überprüfung neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch eine Alkoholisierung des 45-Jährigen von knapp 0,7 Promille fest.

Friedrichshafen

71-jähriger Patient schlägt auf Krankenschwester ein

Weil ein 79-jähriger Patient der Notaufnahme im Krankenhaus Friedrichshafen am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr eine 47-jährige Krankenschwester angriff, ermittelt der Polizeiposten Immenstaad nun strafrechtlich wegen Körperverletzung gegen ihn. Die Frau war über die Überwachungsmonitore darauf aufmerksam geworden, dass augenscheinlich etwas mit den Vitalfunktionen des Mannes nicht zu stimmen schien, und eilte in das Patientenzimmer. Wie sich herausstellte, hatte der 71-Jährige seine Elektroden gelöst und stand plötzlich vor der Frau. Auf die Frage, ob alles in Ordnung sei, schlug er ihr unvermittelt ins Gesicht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Heiligenberg

Pedelec-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt

Leichte Verletzungen zog sich eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Sonntag gegen 13 Uhr in Echbeck ereignete. Die Frau war in Richtung Wintersulgen unterwegs und erkannte zu spät, dass ihr vorausfahrender Ehemann kurz vor dem Ortsausgang mit seinem Rad anhalten musste. Infolge einer zu starken Bremsung blockierte das Hinterrad und die 56-Jährige kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

Salem

Radfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste eine 57-jährige Radfahrerin, nachdem sie am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Schlossstraße zu Sturz gekommen war. Bei der Überführung des Stefansfelder Kanals fuhr sie über einen Bordstein und rutschte mit dem Vorderrad von der Kante. In der Folge kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich dabei eine Verletzung am Handgelenk zu.

Meersburg

Porsche touchiert und davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 14.40 Uhr und 17.10 Uhr einen auf dem Parkplatz der Therme in der Straße "Uferpromenade" geparkten Porsche touchiert hat und danach wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Am Heck des Porsches konnten neben dem Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro auch weiße Lackantragungen festgestellt werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Deggenhausertal

Verkehrsunfallflucht

Etwa 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 13 und 19.30 Uhr an einem in der Straße "Säge" geparkten VW Polo und fuhr danach davon. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Grundstück, an dem ein Kiesweg vorbeiführt. Aufgrund der Unfallschäden wird momentan angenommen, dass es sich bei dem Unfallverursacher eventuell um einen Radfahrer gehandelt haben könnte. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Unfallflucht im Parkhaus

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hinterließ ein Unbekannter am Samstagnachmittag zwischen 14.40 Uhr und 16.40 Uhr an einem im Parkhaus in der Christophstraße geparkten Ford Kuga. Am Ford, der in der dritten Etage des "Parkhaus West" abgestellt war, konnten neben Lackkratzern auch Fremdlackantragungen festgestellt werden, die darauf schießen lassen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um ein schwarzes Auto handeln könnte. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Parkautomaten mittels Bauschaum beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere im Bereich des Parkplatzes "Zimmerwiese" aufgestellte Parkautomaten mit Bauschaum besprüht haben und dadurch mutmaßlich erheblichen Sachschaden verursachten, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung setzen.

Überlingen

Zeugen nach lautstarkem Streit gesucht

Nachdem es am Samstagabend gegen 19.15 Uhr an der Seepromenade zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen war, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Passant war auf die Gruppe aufmerksam geworden, da zwei jüngere Männer einem Herrn augenscheinlich einen Rucksack abnehmen wollten und einen anderen älteren Mann herumschubsten. Der Zeuge eilte zu Hilfe, wurde jedoch von allen Beteiligten aufgefordert, sich aus dem Streit herauszuhalten und weg zu gehen. Die verständigte Streifenwagenbesatzung konnte lediglich noch die Jüngeren antreffen. Beide Männer verhielten sich äußerst uneinsichtig und gaben gegenüber der Polizei keine oder gar falsche Personalien an. Da die Atemalkoholmessung bei den unkooperativen Männern Werte von über zwei, beziehungsweise knapp drei Promille ergab, mussten sie die Polizei für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier begleiten. Die Hintergründe des vorangegangenen Streits sind bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet die beiden älteren Männer, die mutmaßlich zur Herausgabe der Tasche aufgefordert und wohl auch herumgeschubst wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

