Friedrichshafen

Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag entwendeten bisher Unbekannte ein E-Bike aus einer Garage des 64-jährigen Geschädigten. Die Täter verschafften sich Zugang zur Garage in der Wasenöschstraße. Hierbei mussten sie mehrere Zäune und Gegenstände überklettern. Anschließend beförderten sie das E-Bike aus der Garage und entwendeten es samt angebautem Akku. Das entwendete Rad hatte einen Neuwert von ca. 3000 Euro. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel.: 07541/701-0) in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bei der Kontrolle eines Kleinkraftradfahrers am Samstag, um 20:55 Uhr im Bereich Hinterer Hafen, stellten die Beamten fest, dass der 62-jährige Fahrer aus dem Bereich Ulm deutlich zu viel Alkohol getrunken haben dürfte. Der Mann fiel der Streife durch seine unsichere Fahrweise mit dem E-Roller auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu viel Alkohol konsumiert hatte. Letztliche Sicherheit bringt die Untersuchung der entnommenen Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er hat mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen.

