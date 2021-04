Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Beuron

Kletterer abgestürzt

Am Samstag, um 11:40 Uhr stürzte ein Kletterer im Bereich eines Kletterfelsens zwischen 10 - 20 Meter in die Tiefe. Zur Bergung des 38-jährigen Mannes aus dem Bodenseekreis wurde die Bergwacht, ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz, sowie Rettungswagen und Notarzt alarmiert. Der Begleiter des Verunfallten und weitere Kletterer leisteten ihm bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in dem unwegsamen Gelände, Erste Hilfe. Nach der Windenbergung durch den Rettungshubschrauber, musste der schwer verletzte Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen werden. Bei der ersten polizeilichen Befragung von Zeugen stellte sich heraus, dass sich unter dem Kletterer ein Felsbrocken gelöst hatte und dadurch der Absturz ausgelöst wurde. Ein Fremdverschulden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht erkennbar.

Sigmaringendorf

Auffälliger Autofahrer kontrolliert

Der Polizei wurde am Samstag, um 17:20 Uhr ein auffälliger Autofahrer in einem Wohngebiet in Sigmaringendorf mitgeteilt. Dieser soll mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und immer wieder Vollbremsungen ohne erkennbaren Grund gemacht haben. Die Streife des Polizeireviers Sigmaringen konnte den 19-jährigen Autofahrer in dem besagten Wohngebiet kontrollieren und auf sein Fahrverhalten ansprechen. Weitere Abklärungen zur Fahrtüchtigkeit sind eingeleitet worden. Die Weiterfahrt untersagtem ihm die Beamten für die nächsten Stunden.

