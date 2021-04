Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Waldbrand

Rund 250 Quadratmeter Waldfläche südlich des Steinbruchs Sigmaringen-Jungnau gerieten am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mutmaßlich aufgrund brennender Gegenstände wie Zigarettenkippen in Brand. Zwei in der Nähe befindliche Jäger wurden durch Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam. Durch das schnelle Eingreifen der Brandentdecker und der verständigten Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht und drohender weiterer Schaden verhindert werden. Der Sachschaden in dem erst kürzlich aufgeforsteten Waldstück beläuft sich auf einen niedrigeren vierstelligen Euro-Betrag. Eine Selbstentzündung schließt die Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Der Waldweg, an den die Brandstelle grenzt, befindet sich circa 500 Meter vom ehemaligen Munitionsdepot zwischen Bingen-Hornstein und Sigmaringen-Jungnau entfernt und ist durch Spaziergänger und Radfahrer stärker frequentiert. Deshalb bittet das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise und Beobachtungen, die zum Brandgeschehen geführt haben könnten.

Sigmaringen

Wasserdampf löst Brandalarm aus

Mutmaßlich eine durch Dampf einer heißen Dusche ausgelöste Brandmeldeanlage war am Donnerstag gegen 13.30 Uhr die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Bildungs- und Wissenschaftszentrum in der Schmeier Straße. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken.

Bingen

Deutlich zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 23-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwochvormittag auf der K 8201 zwischen Bingen und Inneringen von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten hatten festgestellt, dass der junge Mann mit seinem VW bei erlaubten 100 km/h mit über 120 km/h unterwegs war. Bei der darauffolgenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Neben der Untersagung der Weiterfahrt und der Einleitung eines Strafverfahrens wurde auch die zuständige Führerscheinstelle über das Ereignis in Kenntnis gesetzt.

Neufra

Radfahrer verstirbt

Nur noch den Tod feststellen konnten Rettungskräfte bei einem 61-jährigen Radfahrer, der am Donnerstag kurz nach 17 Uhr, mutmaßlich aufgrund eines internistischen Notfalls, in der Rädlesbergstraße zu Sturz gekommen war. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann ohne Fremdeinwirkung vom Rad kippte. Trotz sofortiger Reanimation und Verständigung des Notrufs verstarb der 61-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Bad Saulgau

Vespa-Fahrer stürzt und verletzt sich

Mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit kam ein Vespa-Fahrer am Donnerstag alleinbeteiligt auf dem Gemeindeverbindungsweg von Aach-Linz kommend in Fahrtrichtung Sahlebach nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Bankett und stürzte. Der 71-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Sigmaringen eingeliefert. An der Vespa entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Bad Saulgau

Hund beschädigt Spezialfolie auf Acker - Halter gesucht

Ein Hund hat mit seinen Pfoten mutmaßlich die auf einem Acker angebrachte Spezialfolie zum Schutz vor Nachtfrost beschädigt. Der Ackerbesitzer hatte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Friedbachstraße bemerkt, wie ein circa 50 Jahre alter Mann mit Hundeleine nach seinem Tier suchte, das daraufhin über die mit Folie abgedeckte Fläche angerannt kam. Im Nachgang stellte der Geschädigte Löcher in der Plane fest, durch die Ernteausfälle in vierstelliger Höhe zu erwarten wären. Laut Angaben des Ackerbesitzers handelt es sich bei dem Tier um einen circa 1,20 bis 1,30 Meter großen Hund der Rasse "Dobermann". Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

