Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 12.45 Uhr einen in der Hofener Straße geparkten Suzuki touchiert und dabei beschädigt. Da sich der Unfallverursacher danach nicht um den hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro gekümmert hat, ermittelt nun die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrerin übersehen - Unfall

Leicht verletzt wurde eine 51-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr an der Einmündung Rheinstraße / Donaustraße ereignete. Eine 59-jährige Renault-Fahrerin übersah beim Einfahren in die Rheinstraße die auf dem Fahrradschutzstreifen fahrende Vorfahrtsberechtigte und touchiert diese. Infolge des Sturzes erlitt die 51-jährige Zweiradfahrerin leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen - Fischbach

Unter Drogen unterwegs

Mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand ein 40-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Mannes drogentypische Auffälligkeiten fest. Nachdem sich der Verdacht durch einen positiven Drogenvortest erhärtete, wurde in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Dem Fahrer drohen nun ein Fahrverbot, eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein empfindliches Bußgeld.

Immenstaad

Polizei nimmt Randalierer fest

Gegen einen 47-jährigen Mann ermittelt die Polizei, nachdem dieser am Donnerstagabend im Ortskern randaliert hat. Der Mann war bereits gegen 16.45 Uhr mit einem 25-jährigen Bekannten verbal aneinandergeraten. Die Polizeibeamten konnten den Streit zunächst schlichten und die Beteiligten trennen. Nur kurze Zeit später kehrte der Ältere jedoch an die Wohnanschrift seines Kontrahenten zurück und zerstörte mit Steinen und einem Baseballschläger eine Fensterscheibe. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei konnte den Mann, der eine Eisenstange in der Hand hielt, antreffen und vorläufig festnehmen. Da der 47-Jährige über 2,3 Promille Atemalkohol hatte und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Spezialklinik und ermitteln nun wegen Sachbeschädigung gegen ihn.

Überlingen

Körperverletzung - Beteiligte deutlich Alkoholisiert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier zum Teil erheblich alkoholisierten Personen kam es am Donnerstag gegen 19.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Lippertsreuter Straße. Im Rahmen des Streits stieß ein 41-Jähriger eine 50-jährige Kontrahentin von einer kleinen Erhebung hinunter, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte. Während der Atemalkoholtest bei der Frau, die vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, über 2,1 Promille anzeigte, ergab dieser beim 41-Jährigen sogar 3,3 Promille. Die Polizeibeamten ermitteln nun wegen Körperverletzung. Alle vier Beteiligten müssen mit einer Anzeige gegen die aktuelle Corona-Verordnung rechnen.

Markdorf

Gestürzter Radfahrer

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 72-jähriger Fahrradfahrer, der am Donnerstag gegen 17 Uhr zwischen Bürgberg und Kluftern gestürzt war. Der Mann war in Richtung Kluftern unterwegs und wich auf der schmalen Straße einem entgegenkommenden Pkw auf die geschotterte Fläche aus. Beim Zurückfahren auf die geteerte Fläche verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Fahrbahn, wo er mit Verletzungen am Kopf liegen blieb. Ein Passant kam dem Radfahrer zur Hilfe und verständigte den Notruf. Der 72-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Stetten

Unfallgeschädigter flüchtet

Ein fünfstelliger Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Stetten und Ittendorf. Ein 38-jähriger Passat-Fahrer war auf der Bundesstraße 33 in Richtung Meersburg unterwegs und kam in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden dunklen Pkw kollidierte. Während der Unfallverursacher nach dem heftigen Zusammenstoß mit seinem erheblich beschädigten Auto anhielt, fuhr der unbekannte Unfallgegner unbehelligt weiter. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer oder dessen mutmaßlich ebenfalls auf der linken Seite erheblich beschädigten Wagen geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Auto zerkratzt

Nachdem ein Unbekannter mit einem nicht näher bekannten Gegenstand die rechte Seite eines in der Seestraße geparkten Audi A3 zerkratzt hat, ermittelt der Polizeiposten Meersburg wegen Sachbeschädigung. Personen, die in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen in diesem Bereich Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Heiligenberg

Verkehrsunfallflucht

Mutmaßlich beim Rangieren hat ein bislang unbekannter LKW-Lenker am Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr einen in der Straße "Am Weiher" geparkten Mitsubishi angefahren. Da sich der Unfallverursacher nach dem Ereignis, bei dem Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand, aus dem Staub machte, ermittelt der Polizeiposten Salem nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07553/82690 entgegen.

