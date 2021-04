Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

24-Jähriger leistet nach Verfolgungsjagd Widerstand - Mehrere Polizeibeamte verletzt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 24-jähriger Mann rechnen, der am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit seinem VW Golf GTI vor der Polizei flüchtete und bei den weiteren Maßnahmen derart Widerstand leistete, dass mehrere Polizeibeamte verletzt wurden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen war im Bereich des Maybachplatzes auf die augenscheinlich modifizierten Rückleuchten des Wagens aufmerksam geworden und wollte den jungen Mann sowie dessen Fahrzeug wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit einer Verkehrskontrolle unterziehen. Da er die polizeilichen Anhaltesignale ignorierte, wurde er, bei einem verkehrsbedingten Halt, von einem Beamten angewiesen, an den rechten Seitenrand zu fahren. Dennoch fuhr der 24-Jährige weiter in Richtung Meistershofener Straße und versuchte mit nicht angepasster Fahrweise und hoher Geschwindigkeit, vor den Polizisten wegzufahren, um so einer Kontrolle zu entkommen. Während seiner Flucht, bei der er zahlreiche Verkehrsverstöße beging, konnte die verfolgende Polizeistreife beobachten, wie er sich über das Fahrerfenster einer Plastiktüte entledigte, in der sich - wie sich später herausstellte - eine kleinere Menge Marihuanablüten befand. Als der Fahrzeugführer in der Straße am Riedlewald schließlich verkehrsbedingt zum Anhalten gezwungen war, leistete er der Aufforderung, seinen Pkw zu verlassen, zwar zunächst Folge. Allerdings setzte sich der 24-Jährige im weiteren Verlauf derart heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr, dass die kontrollierenden Beamten Pfefferspray einsetzten und ihm Handschließen anlegen mussten, um weiteren Widerstand zu verhindern. Da der Verdacht bestand, dass der renitente junge Mann bei der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlassten die Polizisten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Nachdem der vermeintlich zur Ruhe gekommene Tatverdächtige zur Durchführung weiterer Ermittlungsmaßnahmen auf das Polizeirevier verbracht worden war, schlug er dort unvermittelt auf einen Polizisten ein und konnte nur mithilfe von fünf weiteren Polizeibeamten mit Handschließen und mit Fußfesseln fixiert werden. Bei den Widerstandshandlungen des 24-Jährigen wurden vier Polizisten leicht verletzt. Auf richterliche Anordnung wurde der Führerschein des Tatverdächtigen beschlagnahmt und dessen Wohnung durchsucht, wobei man in der Wohnung Aufbewahrungsbehältnisse mit Betäubungsmittelantragungen sowie Betäubungsmittelutensilien auffinden konnte. Zudem wurde der 24-Jährige aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht auf richterliche Anordnung hin in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Daneben muss er sich wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die Polizei Friedrichshafen bittet nun Personen, die durch die Fahrweise des jungen Mannes behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen - Ailingen

E-Bike gestohlen

Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter am Mittwochabend zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr vom Fahrradparkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Bodenseestraße gestohlen. Sachdienliche Hinweise zum Täter und zum orange-roten Fahrrad der Marke Centurion nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Streitigkeit eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern kam es am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Olgastraße bei der Aussichtsplattform unterhalb des Graf-Zeppelin-Hauses. Vier junge Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren waren aus nicht näher bekannten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf auch Fäuste flogen. Aufgrund teilweise blutender Wunden wurde der Rettungsdienst hinzugerufen, der einen 23-jährigen Beteiligten, der knapp ein Promille Atemalkohol hatte, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen und einen 20-Jährigen wegen Körperverletzung.

Langenargen

Unfall beim Überholen

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch kurz nach 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Lindauer Straße zwischen Langenargen und Kressbronn. Eine 53-jährige Toyota-Lenkerin war in Richtung Langenargen unterwegs und musste aufgrund eines vor ihr rechts in Richtung Bauhof abbiegenden Fahrzeugs abbremsen. Sie setzte zum Überholen an und erkannte beim Ausscheren nicht, dass der von hinten nahende 49-jährige Ford-Fahrer bereits dabei war, beide Fahrzeuge zu überholen, sodass es in der Folge zur seitlichen Kollision kam. Am Ford und am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 8.000 Euro.

Tettnang - Siggenweiler

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und stürzt

Glück im Unglück hatte ein 23-jähriger Motorradfahrer, als er am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Hopfensteige verunfallte. Kurz vor Ortsausgang kam er nach einer Rechtskurve, mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers, mit seiner Maschine ins Bankett, wo er zunächst ein Verkehrszeichen touchierte und im Anschluss mit etwa 50 km/h gegen einen Findling prallte. Durch den Unfall wurde der junge Fahrer über sein Zweirad abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Äußere Verletzungen konnten zwar nicht festgestellt werden, ein Rettungsdienst brachte ihn jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Tettnang

Radfahrer bei Sturz verletzt

Mutmaßlich aufgrund eines auf dem Radweg neben der Seestraße abgestellten Motorrollers stürzte ein 55-jähriger Radfahrer am frühen Mittwochmorgen. Der Radler war gegen 5.40 Uhr auf dem Fahrradstreifen von Tettnang in Richtung Friedrichshafen unterwegs und übersah das unsachgemäß geparkte schwarze Kleinkraftrad der Marke Piaggio. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich und musste im Krankenhaus behandelt werden. Warum das Fahrzeug dort stand, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Eigentümer aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Zweirad jedoch weder Kennzeichen noch Versicherungsschutz. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Der bekannten Betrugsmasche eines falschen Microsoft-Mitarbeiters ist am Montag ein 65-jähriger Mann aus dem Bereich Überlingen zum Opfer gefallen. Telefonisch gab der Betrüger an, dass der PC ein Sicherheitsproblem aufweise, woraufhin der 65-Jährige den Fernzugriff über "TeamViewer" gewährte. Durch geschickte Gesprächsführung gelangte der Unbekannte an TAN-Nummern und den Zugang des Online-Bankings seines Opfers und veranlasste daraufhin mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Betrugsmaschen. Wenn Sie ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unaufgefordert anruft, legen Sie auf. Geben Sie keine privaten Daten, wie Bank- oder Zugangsdaten, heraus. Gewähren Sie dem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

Überlingen

Marihuanapflanzen angebaut

Zwei Männer im Alter von 41 und 34 Jahren müssen sich einer Strafanzeige wegen illegalem Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten. Die Beamten suchten aufgrund eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens den persönlichen Kontakt zu einem der beiden Männer und stießen in deren Wohnung auf mehrere Blumentöpfe, in denen Marihuanapflanzen wuchsen. Die illegalen Gewächse wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Markdorf

Verletzter Radfahrer - Unfallzeugen gesucht

Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Markdorf nach einem Fahrradunfall am Donnerstag zwischen Markdorf und Bermatingen. Ein 52-jähriger Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem Zweirad in Richtung Bermatingen unterwegs und stürzte. Infolge dessen erlitt er Verletzungen am Kopf und kann sich nicht mehr an das Unfallgeschehen erinnern. Bislang nicht bekannte Insassen eines weißen Kleinbusses kamen dem verletzten Mann zur Hilfe und brachten ihn sowie sein Fahrrad nach Hause. Aufgrund des mutmaßlich sturzbedingten kurzzeitigen Gedächtnisverlusts kann ein Fremdverschulden aktuell nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet die Helfer und weitere Personen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell