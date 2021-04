Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr an einem Pkw verursacht, der in der Straße "Im Städtle" abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Opel am Heck und suchte nach der Kollision das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Hettingen

Ente auf der Straße - Auffahrunfall

Weil eine 24 Jahre alte Skoda-Fahrerin am Mittwoch gegen 9.40 Uhr auf der B 32 zwischen Hettingen und Gammertingen wegen einer Ente auf der Fahrbahn abbremste, kam es zum Unfall. Eine nachfolgende 28-jährige Seat-Lenkerin erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je 1.500 Euro. Weder die beiden Fahrerinnen noch die Ente wurden verletzt.

Stetten am kalten Markt

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat vergangene Woche zwischen Montag, 12.04.2021, und Montag, 19.04.2021, die Eingangstüre zu einer öffentlichen Toilette im Goreth-Haus im Schlosshof mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Durch die zugefügten Dellen an der Holztür entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten a.k.M. unter Tel. 07573/815-0 zu melden.

Herbertingen

Kellerfenster eingetreten

Ein Kellerfenster wurde durch bislang unbekannte Täter am Gebäude der Steigstraße 8 im Zeitraum vor Mittwoch, 21.04.2021 um 17 Uhr, eingetreten. Trotz der zerbrochenen Scheibe schließt die Polizei einen Einbruchsversuch aus, da Eisenstangen vor dem Fenster ein Eindringen unmöglich machen. Dennoch bittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zum Vorfall.

Pfullendorf

Autofahrt mit Alkohol und ohne Führerschein

Ein Autofahrer, der auf der L 456 zwischen Otterswang und Pfullendorf in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, wurde der Polizei am Mittwoch kurz nach 17 Uhr gemeldet. Eine Überprüfung des alkoholisierten 67-Jährigen durch eine Polizeistreife ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,7 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem 67-Jährigen die Weiterfahrt. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Pfullendorf

Störer pöbelt und randaliert

Ein 36-Jähriger hat am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr auf dem Kirchplatz Passanten angepöbelt und auf Schaufensterscheiben eingeschlagen. Eine alarmierte Polizeistreife führte bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch und staunte nicht schlecht: der Test ergab eine Alkoholkonzentration von rund 5 Promille. Da mit weiteren Störungen zu rechnen war und der Aggressor sich nicht mehr verkehrssicher bewegen konnte, wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus Sigmaringen gebracht.

Bad Saulgau

Alkoholisierter Radfahrer beleidigt Beamte

Weil ein Radfahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und in Schlangenlinien unterwegs war, sollte er auf dem Markplatz von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der 32-Jährige missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten, versuchte über mehrere Gassen zu flüchten und beleidigte die Polizisten dabei durch Zurufe. Im weiteren Verlauf konnte der Radfahrer von der Polizei schließlich fußläufig eingeholt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von knapp 1,5 Promille. Die Beamten brachten den alkoholisierten Radler zur Blutentnahme ins Krankenhaus und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Pfullendorf

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Weil ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit Anhänger am Mittwochnachmittag in der Marienstraße keine ausreichende Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug vorweisen konnte, wurde ihm bei einer Polizeikontrolle die Weiterfahrt untersagt. Der Autofahrer ging fälschlicherweise davon aus, dass seine Führerscheinklasse B für seinen Anhänger ausreichend ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bad Saulgau

Exhibitionist entblößt sich

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat am Mittwoch gegen 10 Uhr ein bislang unbekannter Mann im Siebenkreuzerweg zwischen den Kliniken Höchsten und dem dortigen Waldgebiet sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Unbekannte sprach eine 52-jährige Frau an, die dort auf einer Parkbank saß. Im Laufe des Gesprächs öffnete der Mann seine Hose, entblößte sein Glied und fing an, sich selbst zu befriedigen. Als er von der Frau verlangte, selbiges anzufassen, gab sie ihm einen Stoß und schickte ihn weg. Der Tatverdächtige wird von der 52-Jährigen als Mitte 20 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank beschrieben. Der Mann soll dunkles, lichtes Haar und eine hohe Stirn gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einem blauen T-Shirt. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die ebenfalls von dem Unbekannten in entsprechender Weise angesprochen wurden oder sonst Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell