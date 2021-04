Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Polizei warnt vor Anrufen falscher Ärzte

Mit sogenannten "Schockanrufen" bei zahlreichen Personen aus dem gesamten Bodenseekreis versuchten Betrüger am Dienstag, Geld zu ergaunern. Die dreisten Anrufer gaben sich dabei als Arzt aus und teilten mit, dass ein Angehöriger schwer an Covid-19 erkrankt sei und dringend Hilfe benötige. Die einzige Rettung sei ein mehrere tausend Euro teures Medikament, das eingeflogen werden müsse. Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, stellten sie im Hintergrund des Telefonats teilweise sogar Geräusche eines vermeintlich röchelnden Patienten nach. Glücklicherweise ging in keinem der bekanntgewordenen Fälle ein Opfer auf die perfide Masche ein, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Die Polizei warnt und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen: Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Ein Arzt würde Sie niemals anrufen und zur schnellen Überweisung von Geld auffordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, via Online-Wache im Internet oder persönlich auf einer Polizeidienststelle. Informationen zu Betrugsmaschen und wie Sie sich schützen können, erhalten Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/corona-straftaten/betrug-an-telefon-und-haustuer/.

Friedrichshafen - Manzell

Preisschilder in Betrugsabsicht vertauscht

Ein Strafverfahren wegen Betrugs hat der Polizeiposten Immenstaad gegen eine 71-Jährige eingeleitet. Die tatverdächtige Frau hatte am Dienstagmorgen in einem Einkaufsgeschäft in der Stockerholzstraße ein selbst mitgebrachtes Sonderpreisetikett an eine Ware geklebt und bei weiteren Artikeln die Preisschilder vertauscht. An der Kasse legte sie die manipulierte Ware dann vor, um den Einkauf um wenige Euro günstiger zu erhalten. Da der Betrug jedoch auffiel, muss sie sich nun strafrechtlich verantworten.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, einen in der Länderöschstraße geparkten Hyundai zerkratzt und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem in der Albrechtstraße geparkten Mercedes hinterlassen. Da der Verursacher anschließend wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat die Polizei Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Neukirch

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße 333 bei Bernried ereignet. Ein 24-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW aus Tettnanger Richtung kommend unterwegs und wollte nach links in den Rotmooser Weg abbiegen. Dabei übersah er einen aus Neukircher Richtung nahenden 66-jährigen Motorradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der Zweiradfahrer wurde über den Pkw auf die Fahrbahn geschleudert und in der Folge mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 4.000 Euro, am Suzuki-Zweirad etwa 2.500 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch

Nachdem unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag bis Dienstag versucht haben, sich gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheimgebäude in der Untereschstraße zu verschaffen, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Die Unbekannten traten gegen mehrere Kellerfenster, die dadurch erheblich beschädigt wurden. Des Weiteren konnten Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Den Unbekannten gelang es zwar nicht, in das Gebäude zu gelangen, sie richteten bei ihrem Versuch jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei wenden.

Markdorf

Glasscheiben eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in der Zeit von 22.3. bis 31.3. insgesamt vier Glasscheiben der Turnhalle in der Ensisheimer Straße mit Steinen beworfen und diese dadurch erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07544/96200 um sachdienliche Hinweise.

Salem

Auto übersehen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lippertsreuter Straße. Eine 35-Jährige fuhr mit ihrem Opel aus einem Grundstück auf die Straße ein und übersah dabei den Daimler-Benz einer 61-Jährigen. Durch die Kollision entstand am Opel etwa 5.000 Euro, am Daimler etwa 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem

Waldarbeiter bei Arbeitsunfall verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 53-jähriger Mann, nachdem er bei einem Arbeitsunfall im Gewann Brand verletzt worden war. Bei Baumfällarbeiten wurde der Waldarbeiter von einem abgespalteten Holzteil getroffen und stürzte in der Folge in einen mit Sturmholz gefüllten Graben. Die Freiwillige Feuerwehr Salem musste den 53-Jährigen, der nach ersten Erkenntnissen mittelschwere Verletzungen erlitt, aus dem Graben bergen. Fremdverschulden lag nach ersten Ermittlungen nicht vor.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Etwa 5.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher am Montag zwischen 8 und 17 Uhr an einem in der Barbelstraße auf einem Gärtnerei-Parkplatz geparkten Skoda Octavia. Trotz des erheblichen Schadens fuhr der Unbekannte im Anschluss davon. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Hagnau

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 22.45 Uhr auf der B 31 bei Hagnau bittet die Polizei um Hinweise und sucht nach einem mutmaßlich linksseitig beschädigten, ausländischen LKW mit blauer Plane. Ein 34-jähriger Renault Lenker war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und wollte direkt nach dem Ortsausgang Hagnau den vor ihm fahrenden Lastwagen überholen. Den Angaben des Autofahrers zufolge geriet der Lkw während des Überholvorgangs auf die linke Fahrbahnseite und touchierte den Renault. Nach der Kollision fuhren beide auf den nächstgelegenen Parkplatz, wo sich ein Streitgespräch zwischen den Fahrern entwickelte. In dessen Verlauf stieg der unbekannte Lastwagenlenker wieder in sein Fahrzeug ein und fuhr in Richtung Friedrichshafen davon. Wegen der erheblichen Beschädigung seines Renaults verlor der 34-Jährige bei der aufgenommenen Verfolgung den Anschluss und verständigte die Polizei. Der Lkw konnte nicht mehr angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Lastwagenfahrer nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Der Pkw wurde am der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell