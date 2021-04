Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Unfall auf der L456

Doppelter Totalschaden und drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Krauchenwies und Sigmaringen ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung Krauchenwies unterwegs und wollte von der Landesstraße auf die Einmündung Unterried abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Seat und stieß wuchtig mit diesem zusammen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 28 Jahre alte Seat-Fahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Eine 51 Jahre alte Beifahrerin im Seat wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 21.000 Euro geschätzt wird.

Krauchenwies

Auffahrunfall auf Serpentinenstrecke

Auf der Serpentinenstrecke am Ortseingang von Krauchenwies aus Richtung Mengen kommend sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend etwa 5.000 Euro Schaden entstanden. Ein 25 Jahre alter VW-Fahrer bemerkte das Bremsen eines vorausfahrenden Audi zu spät und fuhr diesem auf. Verletzt wurden die beiden Fahrer nicht.

Sigmaringen

Frau nach Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Frau erlitten, nachdem am Dienstagmorgen in der Bittelschießer Straße zwei Pkw zusammengestoßen sind. Ein 56 Jahre alter Honda-Fahrer fuhr rückwärts aus einem Parkplatz auf die Straße und stieß dabei mit dem Seat einer 69-Jährigen zusammen, die die Straße bergauf befuhr. Die Beifahrerin im Honda erlitt dabei leichte Nackenverletzungen und wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Insgesamt entstand an den Wagen ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Bad Saulgau

Müll illegal verbrannt

In einem Gartengrundstück in der Fulgenstadter Straße hat ein 45 Jahre alter Mann Müll verbrannt und damit für eine starke Rauchwolke gesorgt, die weithin zu sehen war. Der Mann verbrannte Teile einer Schaumstoffmatte sowie Kunststoffeimer und ein Schubkarrenrad. Laut Angaben des 45-Jährigen wären die Gegenstände zufällig beim Verbrennen des Reisigs mit in Brand geraten. Er gelangt entsprechend zur Anzeige.

Pfullendorf

Quad kollidiert mit Pkw

Auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Theuerbach" ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Quad gegen einen Pkw gefahren. Die 26 Jahre alte Quad-Fahrerin übersah bei ihrem Fahrmanöver einen in Schritttempo fahrenden VW und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß wurde die 26-Jährige über die Motorhaube des Pkw geschleudert und landete unsanft auf dem Boden. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand durch den Verkehrsunfall insgesamt ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Fußgänger von Auto erfasst

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 65-jähriger Fußgänger, der am Dienstag gegen 10.45 Uhr in der Friedrichstraße von einem 81-jährigen Autofahrer angefahren wurde. Der Mercedes-Lenker nahm den Mann im Bereich des Fußgängerüberwegs wahr und bremste zunächst bis zum Stillstand ab. Da er die Situation augenscheinlich falsch deutete und dachte, der Fußgänger wolle die Straße nicht queren, fuhr er an. In diesem Moment trat der 65-Jährige auf die Fahrbahn und wurde vom Mercedes erfasst und kam zu Sturz. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Ostrach

Auffahrunfall

Auf etwa 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 286 bei Wangen entstand. Eine 19-jährige Autofahrerin war in Richtung Krauchenwies unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass die vorausfahrenden Autofahrer verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie fuhr daraufhin dem Wagen eines 27-Jährigen auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ostrach

Kotflügel eines Ausstellungstraktors gestohlen

Nachdem unbekannte Diebe in der Zeit von Montag auf Dienstag den linken hinteren Kotflügel eines auf einem Firmengelände in der Hohenzollernstraße abgestellten Ausstellungstraktors "STEYR Kompakt 4075" entwendet haben, bittet die Polizei um Hinweise. Der verursachte Sach- und Diebstahlschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Vorausfahrendem Porsche aufgefahren

Mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr eine 31-jährige Seat-Lenkerin am Montag gegen 17 Uhr in der Überlinger Straße dem Porsche eines vorausfahrenden 77-Jährigen auf. Sie hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr ins Stocken geraten war, und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Während der am Wagen der Unfallverursacherin entstandene Sachschaden auf etwa 5.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Porsche auf etwa 3.000 Euro. Zum Beseitigen auslaufender Betriebsflüssigkeiten wurde die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf hinzugerufen.

