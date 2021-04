Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Pkw gegen Hauswand

Nachdem ein 34-Jähriger in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Stettener Straße in einer abknickenden Vorfahrtsstraße von der Fahrbahn abkam, krachte er mit seinem Fahrzeug in die Hauswand und das Garagentor eines Wohngebäudes und beschädigte dies erheblich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Alkoholgehalt von knapp 2 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus Sigmaringen angeordnet wurde. Um einen technischen Defekt auszuschließen, wurde das Fahrzeug zur Begutachtung beschlagnahmt. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, gegen ihn wird nun ermittelt.

Pfullendorf

Auffahrunfall

Mutmaßlich aufgrund eines zu geringen Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug verursachte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin einen Auffahrunfall. Die Autofahrerin konnte am Montagnachmittag in der Überlinger Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen, nachdem sich vor ihr ein Rückstau gebildet hatte. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 8000 Euro. Die Feuerwehr Pfullendorf war zur Beseitigung des ausgelaufenen Kühlmittels im Einsatz.

Hohentengen

Briefkasten gesprengt

Nachdem ein Anwohner am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen lauten Knall und Rauchentwicklung aus der Einfahrt "Riedmühle 2" vernommen hatte, bemerkte er vor Ort einen aufgesprengten Briefkasten. Aus dem Augenwinkel konnte der Zeuge noch einen fahrenden weißen VW Kompaktwagen ausmachen, der möglicherweise dem Ereignis zuzuordnen sein könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können oder zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unter Alkoholeinfluss auf dem Fahrrad unterwegs

Einer Streife war am späten Montagabend in der Schützenstraße ein Fahrradfahrer aufgefallen, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Da der 38-jährige Radfahrer deutliche Sprachschwierigkeiten hatte und sich kaum auf seinem Fahrrad halten konnte, führten die Beamten bei ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von knapp 2 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus Bad Saulgau wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Mengen

31-Jähriger bedroht Lebensgefährtin und Polizeibeamte

Einem 31-Jährigen wurde nach mehrmaliger aggressiver Gewalt ein Platzverweis erteilt und er nach körperlichen Angriffen auf Polizeibeamte am späten Montagnachmittag letztlich in Gewahrsam genommen. Bereits im Vorfeld war es zu heftigen Streitigkeiten mit seiner Lebensgefährtin gekommen, die er im weiteren Verlauf äußerst aggressiv bedrohte und beleidigte. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten wurde der Beschuldigte ebenfalls handgreiflich, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von rund 2 Promille. Gegen den Aggressor wird nun wegen Bedrohung und wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Herbertingen

Außenspiegel durch Gegenverkehr beschädigt

Zwei beschädigte Außenspiegel sind das Ergebnis eines leichten Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Als eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der Marbacher Straße Richtung Ortsmitte fuhr, kam ihr kurz nach der Einmündung zur Silcherstraße ein 70-jähriger Ford-Fahrer entgegen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich und beschädigten dabei den jeweils linken Außenspiegel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Da der Verursacher nicht abschließend ausgemacht werden konnte, werden Zeugen des Unfalls, allen voran die nachfolgenden Pkw-Fahrer, gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Teile eines Radladers entwendet

Unbekannte Täter haben mehrere Teile des Radladers einer Baufirma zwischen Freitag, 16. April 2021 um 18 Uhr, und Montag, 19. April 2021 um 7 Uhr, von einer Straßenbaustelle in der Friedhofstraße entwendet. Bei den gestohlenen Komponenten der Maschine handelt es sich um beide Kotflügel, beide Spiegel mit Halter, zwei Scheinwerfer, eine gelbe Rundumleuchte sowie zwei Bedienknöpfe und Schalter mit Konsole aus dem Innenraum. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf circa 2000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Ostrach

Gefährlicher Überholvorgang

Bis zum Stillstand musste eigenen Angaben zufolge ein Pkw-Fahrer am frühen Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr kurz nach dem Ortsende von Tafertsweiler in Fahrtrichtung Ostrach bremsen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Als ihm eine Fahrzeugkolonne entgegenkam, scherte ein Pkw-Fahrer kurzerhand aus, um den voranfahrenden Lkw zu überholen. Der Autofahrer war gezwungen, bis aufs Bankett auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Fahrzeuge berührten sich nicht. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Überholmanövers, das Kennzeichen des Überholenden ist bekannt. Sie bittet insbesondere den Lkw-Fahrer und die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer, sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle in Sigmaringen unter 07571/104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell