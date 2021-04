Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Um Hinweise bittet die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vergangenen Mittwoch zwischen 1 Uhr und 15.30 Uhr einen in der Solarstraße geparkten BMW touchiert hat. Da der Unfallverursacher danach wegfuhr, ohne sich um den hinterlassenen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich zu kümmern, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 40-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 8.30 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Jaguar fuhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße ein und übersah dabei den auf dem Geh- und Radweg in Richtung Friedrichshafen fahrenden Vorfahrtsberechtigten. Infolge der Kollision kam der Zweiradfahrer zu Sturz. Am Pkw entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden, am Rad wird dieser auf einen dreistelligen Betrag beziffert.

Eriskirch

Alkoholisierter Rollerfahrer

Ein oder mehrere alkoholische Getränke zu viel hatte der 36-jährige Fahrer einer Vespa, als er am späten Montagabend im Bereich Eriskirch von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung Atemalkoholgeruch beim Fahrer des Zweirades fest und veranlassten daraufhin eine Atemalkoholmessung, die einen Wert von knapp 0,8 Promille ergab. Auf den 36-Jährigen kommen nun ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld zu. Seinen Roller durfte er am Abend nicht mehr weiterfahren.

Immenstaad

Sachbeschädigung

Mehrere hundert Euro Sachschaden richteten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag am Wasserbehälter Hohberg an, als sie ein Geländer mutwillig aus der Betonverankerung rissen. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Immenstaad

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich war die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr auf der B 31 Höhe Immenstaad ereignete. Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 38-Jährige mit seiner Sattelzugmaschine auf ein Tankstellengelände einfahren wollte und hierfür abbremste. Durch die folgende Kollision entstand am Fahrzeug des Vorausfahrenden eher geringer Sachschaden. Am Lastwagen des Unfallverursachers entstand hingegen Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad wurde hinzugerufen und beseitigte auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Überlingen

Anlagebetrug

Der perfiden Masche von Betrügern ist eine 82-jährige Frau aus dem Bereich Überlingen zum Opfer gefallen. Die Frau war Ende letzten Jahres auf eine vermeintlich lukrative Anlageform mit Bitcoins aufmerksam geworden und "investierte" einen niedrigen dreistelligen Betrag. Obwohl sie in der Folge mehrere Angebote ablehnte, noch mehr Geld zu investieren, wurde ihr Mitte April mitgeteilt, dass der vermeintliche Anlagebetrag bereits auf eine fünfstellige Summe angewachsen sei. Für die Auszahlung des Betrags sei jedoch eine Vorauszahlung im vierstelligen Euro-Bereich notwendig, welche die Frau daraufhin gutgläubig veranlasste. Erst nachdem sie einer weiteren Zahlungsaufforderung nachgekommen war, hegte sie den Verdacht, mutmaßlich Opfer eines Betrugs geworden zu sein und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat nun die Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet. Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor unseriösen Geldanlageangeboten im Internet. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Betrügern aufgesessen zu sein, verständigen Sie die Polizei, die sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/. Telefonische Beratung erhalten Sie auch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/3614251.

Überlingen

Trickdiebstahl

Mutmaßlich mehrere wertvolle Gegenstände und Bargeld hat ein Unbekannter am Montag gegen 15 Uhr aus einem Wohnhaus in der Rauensteinstraße gestohlen. Der auf etwa 25 Jahre alt geschätzte Mann klingelte und bat beim 84-jährigen Bewohner darum, kurz die Toilette aufsuchen zu dürfen. Der ältere Mann ließ den Unbekannten herein und brachte ihm auf Bitte etwas zu trinken aus der Küche. Kurze Zeit später, als der Unbekannte wieder weg war, stellte der 84-Jährige fest, dass mehrere Räume des Hauses nach Wertsachen durchsucht worden waren. Der Unbekannte entwendete nach Angaben des Hausbewohners neben Schmuck und zwei Autoschlüsseln auch eine höhere Summe Bargeld. Dem Polizeirevier Überlingen wurde gegen 17 Uhr ein ähnlicher Fall in der Nellenbachstraße gemeldet, bei dem nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Der Tatverdächtige wird auf etwa 160 - 170 cm groß, kurzhaarig mit einem leichten Ansatz von Koteletten beschrieben. Zur Tatzeit sei er mit einer dunkelblauen Jacke, einem blauen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die den Mann gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Nach Unfall weggefahren

Etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 15 Uhr in der Hahnstraße, als sich der mutmaßlich nicht sachgemäß angebrachte Anhänger beim Überfahren einer Bodenwelle von einem Pkw löste und daraufhin gegen eine Mauer prallte. Weil der 65-jährige Autofahrer seinen Anhänger erneut an sein Fahrzeug anhängte und dann wegfuhr, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verständigten Zeugen die Polizei. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun strafrechtlich wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 65-jährigen Unfallverantwortlichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell