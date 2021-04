Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen - Auto-Fahrer unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Am Sonntag, 18.04.2021, 01:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei in der Friedrichstraße einen VW-Golf. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Sachverhalt wurde nun von der Bundespolizei an die Landespolizei übergeben. Der folgende Atemalkoholtest ergab knapp über 1,0 Promille. Die vorgenommene Blutentnahme wird zur Feststellung der exakten Alkoholkonzentration führen. Entsprechend dem Ergebnis wird eine Anzeige vorgelegt. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

