Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Altshausen

Während Stau mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Mit einem Messer bedroht hat ein 33 Jahre alter Mann am vergangenen Sonntag seine Ex-Frau auf der Landesstraße zwischen Ebersbach und Altshausen. Während eine Staus, stieg der Mann, dem wohl bewusst war, dass er einige Autos vor seiner ehemaligen Gefährtin und ihrem neuen Partner unterwegs war, aus und bedrohte beide verbal und durch Vorhalten eines Messers. Da er dabei herumschrie, dürften den Vorgang andere Autofahrer beobachtet haben, die gegen 15 Uhr ebenfalls in diesem Stau standen. Personen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Wurzach

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Donnerstag 19:30 Uhr und Freitag 15:30 Uhr kam es auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers im Glashüttenweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein blauer Citroen C2, der zum Verkauf abgestellt war, beschädigt wurde. Der entstandene Schaden dürfte den Verkaufspreis von 1200 Euro überschreiten. Mögliche Zeugen des Unfalls werden geben sich beim Polizeirevier Leutkirch unter T. 07561/84880 zu melden.

Wolfegg

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Totalschaden sowie eine leicht verletzte Person waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 22:30 Uhr auf der L324 zwischen Wolfegg und Vogt Höhe Schachenmühle. Der 42 Jahre alte Lenker eines VW Golf kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der angrenzenden Grünfläche. Ein Alkotest ergab etwas mehr als 1,7 Promille. Ob der Fahrer überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist muss noch ermittelt werden. Nachdem zunächst davon ausgegangen werden musste, dass sich noch weitere Personen in dem verunfallten Pkw befanden, wurde das Umfeld der Unfallstelle mit Hilfe eines Hubschraubers abgesucht. Durch weitere Befragung konnte jedoch ermittelt werden, dass der Fahrzeuglenker alleine im Pkw war, woraufhin die Suchaktion abgebrochen werden konnte. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er von den Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht.

Aichstetten

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte von Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg bei einem 21 Jahre alten Autofahrer aus dem Kreisgebiet eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Im Fahrzeug des Beschuldigten wurden zudem noch eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden. Er wird entsprechende bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell