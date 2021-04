Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Kind von Hund gebissen

Leichte Bissverletzungen hat am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr ein 4 Jahre altes Mädchen davongetragen, das im Ortsgebiet von Mengen von einem Hund angegangen wurde. Das Mädchen war mit der Mutter spazieren und blieb bei einem Grundstück stehen. Als es durch das Gartentor griff, schnappte der Vierbeiner der Rasse Akita nach der Hand des Mädchens. Zur medizinischen Versorgung wurde das Kind in eine Klinik gebracht.

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt derzeit das Polizeirevier Sigmaringen. Aus einem am Schönenberg abgestellten VW entwendete ein bislang unbekannter Täter am frühen Mittwoch zwischen 2 Uhr und 5 Uhr verschiedene Elektroartikel im Wert von etwa 7.500 Euro. Wie genau der Täter sich Zutritt zum Wagen verschaffte, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Unter Tel. 07571/ 104-0 bitten die Ermittler Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Scheer

Diebe dank Tracking gestellt

Dank eines Trackingsystems konnten zwei Diebe, die am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße eine Tasche aus einem PKW gestohlen hatten, kurze Zeit später in Ulm gestoppt und der Tat überführt werden. Die beiden Männer im Alter von 32 und 48 Jahren stahlen am frühen Mittwoch die Tasche aus dem Wagen. Der Besitzer der Tasche bemerkte das Fehlen kurze Zeit drauf. Da er mithilfe einer installierten Tracking-App auf einen in der Nähe befindlichen Klein-Lkw aufmerksam wurde, hatte er die beiden darin befindlichen Männer schnell im Verdacht. Er meldete den Vorfall der Polizei, welche den inzwischen davongefahrenen Wagen in Ulm stoppte und überprüfte. Dabei fanden die Beamten beim Wagen die Tasche samt Inhalt. Auf die Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu.

Pfullendorf

Unfall beim Überholen

Bei einem Überholvorgang sind am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße bei Wattenreute zwei Fahrzeuge leicht zusammengestoßen. Ein 25 Jahre alter Renault-Fahrer überholte einen vorausfahrenden Klein-LKW und stieß beim Vorbeifahren mit diesem zusammen, sodass ein Schaden von insgesamt 5.000 Euro entstand.

Bad Saulgau

Versuchter Einbruch in Bauwagen des Waldkindergartens

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter versucht, die verschlossenen Fensterläden am Bauwagen des Waldkindergartens am Schönen Moos aufzubrechen. Der Täter verwendete mutmaßlich herumliegende Äste, scheiterte allerdings bei dem Versuch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Nach Unfall geflüchtet

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein flüchtiger Daimler-Fahrer verursacht, der am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Otterswanger Straße einen geparkten Skoda angefahren hat. Der Flüchtige setzte mit seinem schwarzen Daimler mit rotem Kennzeichen zurück und verursachte dabei die Kollision auf der Parkfläche gegenüber einer dortigen Bäckerei. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

