PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.04.2021 Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Friedrichshafen (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei haben nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Friedrichshafen seit September nach dem 26-jährigen Darius "Darek" Obajtek gesucht. Die Fahndung ist zwischenzeitlich gegenstandslos. Der Gesuchte hat sich selbstständig der Polizei gestellt und konnte festgenommen werden.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Hier unsere Meldung vom 05.01.2021:

Gemeinsame Pressmitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 05.01.2021

Friedrichshafen

Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Ravensburg fahnden öffentlich nach dem 26-jährigen Darius "Darek" OBAJTEK. Dieser steht im Verdacht, neben anderen zwischenzeitlich festgenommenen Tatverdächtigen am 13.09.2020 an einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Friedrichshafen beteiligt gewesen zu sein (wir berichteten am 17.09.2020, siehe unten). Eines der Opfer war dabei seinerzeit schwer verletzt worden, weshalb gegen alle Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Darius Obajtek ist aktuell flüchtig, möglicherweise könnte er sich auch ins Ausland abgesetzt haben. Gegen ihn wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl erwirkt. Die Polizei bittet daher Personen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthalt des Gesuchten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Ein aktuelles Lichtbild des Gesuchten ist unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg einsehbar:

