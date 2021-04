Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zum wiederholten Male ist Dienstagnacht kurz vor Mitternacht ein Autofahrer dabei erwischt worden, wie er ohne Führerschein mit einem Pkw unterwegs war. Eine Streifenbesatzung der Polizei wollte den Mann in einem Wohngebiet kontrollieren. Als er, ohne auf die eindeutigen Haltesignale zu achten, davonfuhr, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der 21-Jährige wurde nach kurzer Fahrdistanz gestellt. Während der Kontrolle ergab sich, dass er zum einen keine Fahrerlaubnis besaß und zum anderen schon mehrfach deshalb angezeigt wurde. Die Beamten konfiszierten den Wagenschlüssel, die Autokennzeichen und die Fahrzeugpapiere des Mannes. Nun kommt ein erneutes Strafverfahren auf ihn zu.

Sigmaringen

Brandgeruch sorgt für Feuerwehreinsatz

In den Räumlichkeiten einer Beratungsstelle in der Karlstraße war am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen im Einsatz. Den Beschäftigten war Brandgeruch aufgefallen, weshalb diese den Notruf verständigten und sicherheitshalber das Gebäude verließen. Durch die angerückten Wehrleute konnte eine Ursache hierfür nicht zweifelsfrei ausgemacht werden, es wird derzeit ein technischer Defekt der Stromführung vermutet. Die Sicherungen wurden deshalb vorsichtshalber herausgenommen, bis ein Elektriker die Leitungen überprüft. Die Feuerwehr war im Volleinsatz, außerdem war der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen vor Ort.

Krauchenwies

Einbrecher hat es auf Holzschuppen abgesehen

Wie jetzt bekannt wurde, ist ein Einbrecher am vergangenen Wochenende in einen weiteren Holzschuppen eingebrochen. Zwei Einbrüche wurden der Polizei bereits vor einigen Tagen gemeldet (wir berichteten). Der Täter schlug das Schloss des Schuppens, der auf dem Gewann Hüttenhau steht, ab und entwendete einen Kanister. Einen weiteren Schuppen im selben Gewann durchsuchte der Täter ebenfalls. Dieser war allerdings unverschlossen. Fündig wurde der Dieb hier nicht. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet in diesem Zusammenhang unter Tel. 07571/104-0 nochmals um Zeugenhinweise.

Ostrach

Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr im Alemannenweg einen Verkehrsunfall verursacht. Die 59 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr rückwärts aus einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei einen Klein-LKW. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Sigmaringendorf

Geschwindigkeitsmessungen

In der Krauchenwieser Straße hat die Polizei am Dienstagmorgen die Geschwindigkeit der Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass in dieser Zeit jeder fünfte Fahrer mit eindeutig zu hoher Geschwindigkeit in der 30 km/h-Zone unterwegs war. Insgesamt 215 Fahrer mussten die Beamten mit mindestens 15 km/h zu viel beanstanden. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der die 30-er Zone mit 69 km/h durchfuhr. Auf ihn kommen nun ein Fahrverbot, ein Bußgeld und Punkte im Verkehrssünderregister zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell