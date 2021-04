Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Deggenhausertal

Radfahrer kollidiert mit einem Reh

In den frühen Sonntagmorgenstunden befuhr der 20-jährige Radfahrer die K 7753 von Unterhomberg kommend in Richtung Brennerhof als ein Reh am Ortsende von Unterhomberg seinen Weg kreuzte. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht mehr verhindern und zog sich beim Sturz eine Kopfplatzwunde zu, welche im Anschluss in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Das Reh rannte augenscheinlich unverletzt weiter.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer kommt zu Sturz

Am Samstag, gegen 16:53 Uhr, befuhr der 40-jährige Radfahrer die Ailinger Straße in Richtung Löwental. Auf Höhe der Abzweigung Löwentaler Straße bog ein bislang unbekannter schwarzer BMW vor dem Radfahrer ab. Durch die Vollbremsung kam der Radfahrer zu Sturz und zog sich hierbei eine leichte Verletzung der Schulter zu. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Radfahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde auf Grund dessen eine Blutentnahme veranlasst. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Des Weiteren hat die Polizei in Friedrichshafen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Lenker des schwarzen BMW´s aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 zu melden.

