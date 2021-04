Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Krauchenwies

Reinigung eines Heizöltanks verursacht Gewässerverunreinigung

Für einen 37-jährigen Mann dürfte das Auswaschen seines Heizöltanks teuer zu stehen kommen. Über die Rettungsleitstelle wurde am Samstagabend gegen 20:00 Uhr ein Ölfilm auf dem Ortsbach in Krauchenwies gemeldet. Bei den ersten Ermittlungen konnte der Verursacher festgestellt werden. Dieser hatte gegen Mittag zwei 1000-Liter-Heizöltans ausgewaschen, welche noch Restmengen Heizöl enthielten. Dieses Heizöl-Wasser-Gemisch gelangte so in den Ortsbach. Um ein Ausbreiten zu verhindern errichteten die Feuerwehren Mengen und Krauchenwies Ölsperren entlang des Bachs. Des Weiteren pumpten sie das noch in den Tanks befindliche Gemisch ab. Der 37-jährige Verursacher muss nun mit einer Anzeige wegen Gewässerverunreinigung rechnen. Des Weiteren dürfte ihm die Feuerwehr die Kosten für den Einsatz in Rechnung stellen.

Herbertingen

Autofahrt endet betrunken am Baum

Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel am späten Samstagabend ein BMW mit unsicherer Fahrweise auf, als dieser von Ertingen in Richtung Herbertingen fuhr. Als sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau hinter dem BMW befand, bog dieser auf den Parkplatz des Friedhofs Herbertingen ab und prallte gegen einen Baum. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Auf Grund dessen wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren muss der BMW-Lenker mit einer Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr rechnen.

