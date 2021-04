Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Inzigkofen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagmorgen, gegen 00:45 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen in Inzigkofen einen VW Golf. Bei dem 18-jährigen Fahrer stellten die Beamten trotz getragenem Mund-Nasen-Schutz Atemalkoholgeruch fest. Da auch der Atemalkoholtest einen Wert jenseits des Erlaubten anzeigte, musste sich der junge Mann einer Blutentnahme fügen und seinen Führerschein umgehend abgeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das eine Geldstrafe und einen Führerscheinentzug zur Folge haben dürfte.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag, um 17:15 Uhr kam es auf der L456 zwischen Krauchenwies und Pfullendorf zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Ein 21-jähriger Fahrer eines Seat fuhr hinter einem, zum Überholen ansetzenden 24-jährigen Audi-Fahrer aus dem Bereich Pfullendorf. Hierbei hielt der Mann aus Düren nach bisherigen Erkenntnissen einen zu geringen Sicherheitsabstand zum Audi, so dass es ihm nicht mehr gelang, als der Audi verkehrsbedingt abbremsen musste, eine Kollision zu verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von geschätzten 6000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Krauchenwies

Diebstahl von Baumaschinenzubehör

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte im Industriegebiet Max-Eyth-Straße ein Hydraulik-Anbaugerät für einen Bagger, welches dort am Fahrbahnrand abgelegt war. Nach Angaben der Arbeiter hat dieser ca. 80 kg schwere Hydraulikmeißel einen Wert von um die 2000 Euro. Zeugen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen (Tel.: 07571/104-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell