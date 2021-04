Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unsichere Fahrweise - alkoholisierter Fahrradfahrer

Einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen kam am Samstagmorgen, um 02:45 Uhr im Riedlepark ein Fahrradfahrer mit deutlich erkennbarer unsicherer Fahrweise entgegen. Bei der Kontrolle des 38-jährigen Mannes aus Friedrichshafen stellten die Beamten fest, dass er übermäßig Alkohol konsumiert hatte und in diesem Zustand nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durfte. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde anschließend angewiesen zu Fuß weitergehen zu gehen. Er hat mit einem Strafverfahren und einer Geldstrafe zu rechnen.

Neukirch

Alkoholisierter Autofahrer

Am Freitagabend, um 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife einen 22-jährigen Audi-Fahrer aus Neukirch. Hierbei stellten sie fest, dass er vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein beweissicherer Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er zu viel getrunken hatte, weshalb der Mann jetzt mit einem Bußgeldverfahren, einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell