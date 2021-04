Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr ergab sich für eine Streife in Wangen der Verdacht auf einen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Durchsuchung des 25-jährigen Beifahrers im überprüften Pkw, führte zur Sicherstellung von Betäubungsmittel im zweistelligen Grammbereich. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.

Amtzell

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr stellte eine Polizeistreife bei einem 29-jährigen Autofahrer aus Amtzell eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Seat-Fahrer vor Fahrtantritt wesentlich zu viel Alkohol zu sich genommen hatte. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, musste er seinen Führerschein umgehend abgeben. Er hat mit einem Strafverfahren und einer Geldstrafe zu rechnen.

Bad Wurzach

Hinweise zu Verhaltensregeln im Wurzacher Ried

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried teilte dem Polizeiposten Bad Wurzach am Freitagvormittag mit, dass sie wiederholt Personen abseits der gekennzeichneten Wege festgestellt hätten. Bei der Überprüfung der Polizei konnte eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis Biberach auf Abwegen, in einer Wiese sitzend festgestellt werden. Die Frau zeigte sich einsichtig und gab an, nicht auf die Gebotsschilder geachtet zu haben. Sie wollte mit ihrer Kamera die Tiere des Wurzacher Rieds fotografieren. Laut dem Naturschutzzentrum kommt es bedauerlicherweise regelmäßig vor, dass sich Besucher des Wurzacher Rieds nicht an das Gebot halten, die gekennzeichneten Wege nicht zu verlassen. Diese Vorgabe ist zum Schutz der einzigartigen Flora und insbesondere auch der schützenswerten Tierwelt unerlässlich.

Altshausen

Fehler beim Einbiegen - verletzter Motorradfahrer

Am Freitagvormittag, gegen 10:40 Uhr kam es auf der Landesstraße 289 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 125er-Motorrad. Nach bisherigen Ermittlungen übersah die 30-jährige Autofahrerin aus dem Bereich Altshausen, beim Einfahren auf die L289, den aus Richtung Ebenweiler herkommenden 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem Dacia und der Yamaha, wobei der junge Mann zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog, welche in einem naheliegenden Krankenhaus untersucht und behandelt werden mussten. Neben der Polizei waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von ca. 1000 Euro.

