Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl

Im Laufe der letzten Tage wurde aus einem Modehaus in der Schwabstraße die Oberschale eines zum Verkauf angebotenen Kinderwagens gestohlen. Die Schale der Marke "Emmaljunga" hat einen Wert von 120 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt derzeit wegen Diebstahls gegen Unbekannt. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Transporter überladen

Gut eine Tonne zu viel Gewicht geladen hatte ein Kleintransporter, den eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Schnerkinger Straße anhielt. Statt der zugelassenen 3500 kg brachte es der Mercedes auf stattliche 4500 kg. Dies hat für den Fahrer nun eine Anzeige wegen Überladung zur Folge. Die Weiterfahrt wurde dem 47-Jährigen mit diesem Gewicht untersagt. Erst nachdem er sein Fahrzeug teilweise entladen hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Mengen

Hubschraubereinsatz

Wegen einer Suchaktion nach einem Jungen war am Donnerstagabend gegen 20 Uhr der Polizeihubschrauber über Mengen im Einsatz. Ein Anrufer hatte über Notruf einen etwa fünf Jahre alten Jungen gemeldet, der im Waldgebiet entlang der Heudorfer Straße von einem Mini Van zurückgelassen worden sein soll. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das Kind in einer hilflosen Lage befindet, begann die Polizei mit einer Suche nach dem Jungen. Nachdem diese im Waldgebiet um Heudorf und Blochingen erfolglos war und Dunkelheit einsetze, wurde ein Polizeihubschrauber kurzzeitig mit in die Maßnahmen eingebunden. Da nach mehrstündiger Suche allerdings kein Fehlen eines Jungen bei der Polizei angezeigt wurde, wurde die Suche gegen 22 Uhr eingestellt.

Bad Saulgau

Nach Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen im Nacken hat ein 21 Jahre alter Autofahrer von einem Auffahrunfall davongetragen, der sich am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in der Martin-Staud-Straße ereignet hat. Eine 19 Jahre alte Mazda-Fahrerin hatte zwischen dem Kreisverkehr Buchauer Straße und dem Ortseingang zu spät bemerkt, dass der vor ihr fahrende Ford bremsen musste. An den Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Der 21-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell