Friedrichshafen

Unsichere Fahrweise - alkoholisierter Fahrradfahrer

Am Sonntag, um 14:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Ailinger Straße ein Fahrradfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des 37-jährigen, in Friedrichshafen wohnhaften Mannes, stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung fest. Aufgrund der Feststellungen ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Seinen weiteren Weg musste er nach den Maßnahmen zu Fuß fortsetzen.

Tettnang

Unsichere Fahrweise - alkoholisierte Autofahrerin

Am Sonntagmorgen, gegen 10:20 Uhr meldeten Zeugen einen Schlangenlinien fahrenden Pkw in Tettnang. Die 58-jährige Fahrerin aus Pfullendorf war nach Zeugenaussagen zuvor von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gefahren, an dem allerdings kein Sachschaden entstand. Als die Frau ihren Pkw auf der Straße abwürgte, öffnete der engagierte Zeuge die Fahrertüre und verhinderte bis zum Eintreffen der Polizei die Weiterfahrt der Frau. Die Polizei stellte eine alkoholische Beeinflussung bei der Fahrerin fest, ließ eine Blutprobe entnehmen und leitete somit ein Strafverfahren ein.

Kressbronn

Verkehrsunfall - flüchtiger Audi beschädigt Leitplanke

Am Sonntag, gegen 16:10 Uhr beobachteten Zeugen in der Berger Straße einen silbernen Audi A3, wie dieser von der Fahrbahn abkam und eine Leitplanke beschädigte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne dass er sich weiter um den entstandenen Sachschaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Zeugen beschrieben den Fahrer als jungen Mann mit dunklen Haaren und Bart. Zeugen, die weitere Hinweise zum silbernen Audi A3 oder zu dem Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel.: 07541/701-0) in Verbindung zu setzen.

