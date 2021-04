Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringendorf

Gestürzter Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen kurz nach 10 Uhr befuhr ein 81-jähriger Radfahrer den Radweg entlang der Lauchert in Fahrtrichtung Laucherthal. In der Nähe eines Spielplatzes (kurz nach der ersten Unterführung) stürzte der Radler aufgrund eines über den Radweg gespannten Absperrbandes in einer Höhe von ca. 1,50 m. Am Fahrrad sowie mitgeführten Gegenständen entstand Sachschaden. Zudem verletzte sich der Radfahrer an seiner rechten Hand. Das Absperrband war ursprünglich zur Absperrung des nahegelegenen Spielplatzes angebracht worden. Unbekannte Täter entfernten es und spannten es über den Radweg. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen werden unter Tel. 07571-104-0 / Polizeirevier Sigmaringen erbeten.

