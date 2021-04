Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer am 02.04.21 bei Owingen/Bodenseekreis

Owingen (ots)

Motorradfahrer wird bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein 24jähriger Motorradfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 17.00 Uhr auf der L 195 bei Owingen schwere Verletzungen zu. Er fuhr mit seinem Kraftrad Suzuki von Owingen in Richtung Herdwangen und wollte nach links in einen Parkplatz abbiegen. Er verzögerte die Geschwindigkeit, was eine nachfolgende 59jährige Dacia-Fahrerin übersah. Sie fuhr ungebremst auf das Motorrad auf, wodurch der Fahrer nach hinten in die Windschutzscheibe des Dacia geschleudert wurde. Er musste vom Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. Gegen die Verursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

