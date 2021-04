PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 02.04.2021 aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Wurzach (ots)

Fahrzeuglenker händigt gefälschte Dokumente aus

Ein 43jähriger Fahrzeuglenker händigte Beamten der Verkehrspolizei bei einer Kontrolle am Donnerstag in Bad Wurzach offensichtlich gefälschte Dokumente aus. Bei dem polnischen Führerschein und Personalausweis stellten die Beamten deutliche Fälschungsmerkmale fest. Gegen den Fahrer wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Isny

Pkw fährt in stehendes Motorrad - Motorradfahrer verletzt

Ein 18jähriger Motorradfahrer hält am Donnerstag gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung der B12 mit der L 318 an der roten Ampel an. Eine nachfolgende 71jährige Opel-Fahrerin bemerkt dies zu spät und fährt auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer wird dadurch auf die Fahrbahn geworfen, seine Harley überschlägt sich. Der Fahrer verletzt sich am Rücken. An dem Motorrad entsteht ein Schaden von ca. 20000 Euro, an dem Opel von ca. 1500 Euro.

