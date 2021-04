Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden ereignete sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Eckenerstraße. Der 50-jährige Fahrer eines Stadtbusses war in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 20-jährige Ford-Lenker nach links auf den Parkplatz "Hinterer Hafen" abbiegen wollte. Durch den Auffahrunfall erlitt der 20-Jährige Autofahrer leichte Verletzungen, sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Busfahrer, der keine Fahrgäste transportierte, blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter Radfahrer am Dienstag gegen 19.30 Uhr einen in der Moltkestraße geparkten BMW touchierte und anschließend einfach weiterfuhr, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Der Unfallverursacher, der als 30-35 Jahre alt beschrieben wird, hatte kurze dunkle Haare und trug eine Umhängetasche. Er war gemeinsam mit einem weiteren Radfahrer in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Auf die Kollision, bei der mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, wurde laut eines Zeugen auch eine ältere Frau aufmerksam, die an der Ecke Moltkestraße/Werderstraße stand und die Radfahrer nach dem Ereignis auf den Unfall ansprach. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder den Radfahrern geben können, insbesondere die Frau, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfall beim Landemanöver

Zu einem Zwischenfall auf dem Flughafen Friedrichshafen kam es am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr bei der Landung eines einmotorigen Kleinflugzeugs. Eine 27-jährige Flugschülerin, die auf einem Alleinflug unterwegs war, setzte bei einem Anflug zu hart auf der Landebahn auf, sodass das Flugzeug vom Typ "DA-20 Katana" wieder abhob und sie durchstarten musste. Beim zweiten Landeanflug setzte die Maschine erneut mehrfach zu hart auf, in dessen Folge der Propeller und eine Tragfläche Bodenkontakt hatten, woraufhin die zweisitzige Maschine von der Piste abkam und in der Grasfläche stehen blieb. Bei dem Ereignis knickte das Bugrad unfallbedingt ein. Die Flugschülerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Flugzeug wird auf etwa 45.000 Euro beziffert. Auf dem Flughafen kam es aufgrund des Unfalls zu einer 90-minutigen Betriebsunterbrechung.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich alkoholisiert war ein 30-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend im Bereich Ailingen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert worden war. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser seinen Wagen fahrbahnmittig über eine Verkehrsinsel lenkte. In der anschließenden Kontrolle stellten die Ermittler deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von etwa 1,7 Promille ergab, veranlassten die Polizisten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Sie behielten seinen Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Auf etwa 6.000 Euro wird der Gesamtsachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Waggershauser Straße entstand. Ein 28-jähriger Ford-Fahrer wollte von der Faberstraße nach links in Richtung Meistershofener Straße einbiegen. Dabei fuhr er durch eine Fahrzeuglücke, die sich aufgrund des stehenden Verkehrs zur Colsmanstraße gebildet hatte. Beim Einlenken nach links touchierte er mit seiner linken Wagenseite den stehenden Mercedes einer 71-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Heiligenberg

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen sucht der Polizeiposten Salem, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vergangenen Donnerstag (25.3.) zwischen 16 und 17 Uhr einen auf dem Parkplatz "Postplatz Heiligenberg" geparkten BMW Cabriolet angefahren hat. Da der Unfallverursacher dabei mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte und anschließend wegfuhr, ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Überlingen

Vorfahrtsunfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Einmündung Nußdorfer Straße/St.- Ulrich-Straße ereignete. Ein 83-jähriger VW-Fahrer fuhr nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den von rechts nahenden Mini-Cooper einer 53-Jährigen. Diese wollte von der Nußdorfer Straße nach links in die St.-Ulrich-Straße abbiegen. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand am Mini etwa 6.000 Euro, am VW etwa 3.000 Euro Sachschaden. Der Wagen des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Alkoholisiert unterwegs

Über 1,5 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 25 Jahre alten Autofahrer an, als dieser am frühen Donnerstagmorgen im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten, die zuvor deutlichen Atemalkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen hatten, brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein und ermitteln nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 25-Jährigen.

Markdorf

Schwarzen VW Golf angefahren - Besitzer gesucht

Einen bislang nicht näher bekannten schwarzen VW Golf mit FN-Kennzeichen hat ein 76-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz neben dem Bahnhof in der Eisenbahnstraße angefahren. Da der Unfallverursacher niemanden antreffen konnte, fuhr er kurz nach Hause, um etwas zum Schreiben zu holen. Weil der VW Golf, der hinten links einen Streifschaden haben müsste, kurze Zeit später nicht mehr dastand, verständigte der 76-Jährige die Polizei. Der geschädigte Fahrzeugbesitzer sowie Personen, die Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 beim Polizeiposten Markdorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell