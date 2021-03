Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf etwa 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 9 und 10 Uhr am Kotflügel eines im Parkhaus in der Metzstraße geparkten VW Polo hinterließ. Da sich der Unfallverursacher danach aus dem Staub machte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Streit eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich der östlichen Uferstraße. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet zunächst eine 20-Jährige mit einem 31-Jährigen in Streit, woraufhin sich auch der 25-jährige Begleiter der Frau einmischte. Den ersten Ermittlungen zufolge eskalierte der Streit, in dessen Verlauf man sich mutmaßlich mit einem Messer, Steinen und einer zerbrochenen Glasflasche attackierte. Beide Männer erlitten durch die wechselseitigen Angriffe Verletzungen. Der 25-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung seiner Wunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Meckenbeuren

Verletzte bei Auffahrunfall

Mehrere verletzte Personen und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Ein 37-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die B 30 in Richtung Ravensburg und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierfür musste er verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihm fahrende 39 Jahre alte VW-Lenkerin bremste ebenfalls ab. Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter erkannte dies jedoch zu spät und fuhr dem VW so stark auf, dass dieser wiederum in den Mazda geschoben wurde. Durch den heftigen Aufprall erlitten der 46 Jahre alte Beifahrer im Sprinter, die drei Insassen des VW im Alter von 39, 26 und 8 Jahren, sowie der Fahrer des Mazda leichte Verletzungen. Während am Mercedes, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, und am VW Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro entstand, wird dieser am Mazda auf etwa 3.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die B 30 für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Meckenbeuren

Vorfahrtsmissachtung

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 8.45 Uhr an der Kreuzung Daimlerstraße / Wiesentalstraße. Eine 26-jährige Nissan-Fahrerin fuhr in Richtung Tettnanger Straße und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 55-jährigen Mercedes-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Autos. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Während der Schaden am Mercedes auf etwa 25.000 Euro beziffert wird, fiel dieser am Nissan etwas geringer aus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eriskirch

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Zeugenhinweise erhofft sich der Polizeiposten Langenargen, nachdem Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen im Bereich der Baumgartener Straße mutwillig mehrere Verkehrszeichen umgebogen und beschädigt haben. Zudem zogen sie mehrere runde Holz-Leitpfosten und ein Hinweisschild aus dem Boden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Motorroller gestohlen

Einen roten Motorroller der Marke "Piaggio" hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Carport in der Weitfeldstraße gestohlen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des 50ccm-Roller, Modell "ZIP", geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Überlingen

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr hat sich an der Einmündung Sankt-Ulrich-Straße / Nußdorfer Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 81-jähriger Fahrer eines Motorrollers leichte Verletzungen zuzog. Der 56-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Renault von der Sankt-Ulrich-Straße nach links in die Nußdorfer Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, woraufhin der Zweiradfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell