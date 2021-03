Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem anderen Motorrad hat sich ein Biker am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Inzigkofen und Beuron verletzt. Der 78-jährige Zweiradlenker erkannte das Bremsen des Vorausfahrenden zu spät und fuhr auf. Er kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. An den Maschinen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Sigmaringen

Auto angefahren

Am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr hat ein Unbekannter in der Riedlinger Straße einen geparkten Pkw angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Verursacher touchierte den Fiat vermutlich beim Ausparken. Dadurch entstand an dem Wagen ein Schaden von mehr als 1.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Meßkirch

Unfallflucht an Gymnasium

Auf dem Parkplatz des Gymnasiums ist zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein geparktes Auto angefahren worden. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall, ohne ihn zu melden. Er hinterließ einen Schaden an dem Audi, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/ 2838 zu melden.

Pfullendorf

Pkw zerkratzt

Auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Straße "Theuerbach" wurde am Dienstag ein Auto zerkratzt. Zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr zog der Täter lange Kratzspuren über den geparkten Opel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 07552/ 20160 erbeten.

Hohentengen

Speichen durchtrennt

Am Fahrrad eines 10 Jahre alten Mädchens hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen die Speichen abgezwickt. Das Rad war in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr an der Göge-Schule geparkt. Der Schaden fiel dem Kind während des Heimweges auf, zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Graffiti gesprüht

An mehreren Orten im Stadtgebiet hat ein Schmierfink am vergangenen Wochenende Graffiti angebracht. Sowohl am alten Kloster wie auch am Bahnhof verursachte der Täter einen Schaden durch seine Schriftzüge. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Mengen

Bäume ausgerissen

In einem Obstgarten am Missionsberg wurden in der Nacht auf Dienstag drei junge Obstbäume herausgerissen. Der bislang unbekannte Täter verursachte dadurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07572/ 5071 erbeten.

Meßkirch

Unfall nach Überholmanöver

Leichte Verletzungen und ein Totalschaden am Pkw waren das Resultat eines Überholmanövers für einen Autofahrer auf der Bundesstraße B 311 am Dienstagnachmittag. Gegen 15.30 Uhr wollte der 25 Jahre alte VW-Lenker eine Fahrzeugkolonne samt davor fahrendem LKW überholen. Als kurz vor der Abzweigung Stockach Gegenverkehr kam, scherte der 25-Jährige hinter dem LKW ein. Dabei schätzte er seine Geschwindigkeit falsch ein und fuhr dem Laster wuchtig hinten auf. Durch den Aufprall schleuderte er im Anschluss in eine Böschung. Wegen der leichten Verletzungen durch die Kollision wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Totalschaden am VW entstand am LKW ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Pfullendorf

Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Spöck und Denkingen hat am Dienstagmittag zwei Verletzte gefordert. Eine 25 Jahre alte Audi-Fahrerin, die in Richtung Denkingen unterwegs war, erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Opel bremste und dessen 74-jährige Lenkerin nach Ochsenbach abbiegen wollte. Durch den wuchtigen Aufprall der beiden Fahrzeuge verletzten sich die Verursacherin und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin leicht. Zwei Kleinkinder im Wagen sowie die Opelfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden von insgesamt mehr als 25.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Maßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell