Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hartnäckiges Fahrradschloss

Nur sehr kurz war die Freude, die ein unbekannter Dieb an einem gegen 2.45 Uhr in der Werastraße entwendeten Zweirad hatte. Zwar riss er das ältere Zahlenschloss, mit dem das Rad an einem Geländer angekettet war, mit grober Gewalt ab, dieses wickelte sich jedoch nach kurzer Fahrt so hartnäckig in die vordere Radaufhängung, dass der Unbekannte sein Diebesgut zurücklassen musste und fußläufig flüchtete. Der Eigentümer war durch Geräusche im Außenbereich auf den Diebstahl aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Polizei verständigt. Die Streifenwagenbesatzung fand das Rad im Hof der gegenüberliegenden Schule und brachte es wieder zurück. Die Beamten ermitteln wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bitten Personen, die Hinweise zum Fahrraddieb geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Gartenmauer angefahren und geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag in der Hyllerstraße von der Fahrbahn abkam, dabei eine Gartenmauer touchierte und anschließend flüchtete. Durch die Kollision riss ein Granitstein aus der Verankerung, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Auffahrunfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Auffahrt zur B 467, Höhe Fünfehrlen. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende 54 Jahre alte Ford-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Während die Fahrer glücklicherweise unverletzt blieben, beläuft sich der Sachschaden an den Autos auf jeweils etwa 3.000 Euro.

Tettnang

Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem sich ein Unbekannter in der Zeit von Samstagmorgen bis Montagabend unberechtigt Zutritt zu einer leerstehenden Erdgeschosswohnung im Kiesweg verschafft hat, und daraus Sammlermünzen von noch unbekanntem Wert entwendete, ermittelt der Polizeiposten Tettnang. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Langenargen

Mutwillig auf Mercedes eingetreten - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen mehrfach mutwillig gegen einen auf einem Firmengelände in der Straße "Mühlesch" geparkten Mercedes Sprinter eingetreten. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07543/93160 um sachdienliche Hinweise.

Stetten

Polizei warnt vor Betrug mit vermeintlichem Erbe

Der Polizeiposten Meersburg ermittelt aktuell wegen eines versuchten Betrugs, nachdem Unbekannte einem 78-Jährigen per E-Mail ein hohes "Erbe" in Aussicht stellten. Hierfür solle er mit der Zahlung einer sogenannten "Bearbeitungsgebühr" zunächst in Vorkasse gehen. Im Anschluss, so versprachen die Betrüger in der E-Mail, werde die Transaktion der horrenden Erb-Summe in die Wege geleitet. Glücklicherweise roch der Mann den Braten und verständigte die Polizei, anstatt den dreistelligen Betrag zu überweisen, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen die Opfer auf diese perfide Betrugsmasche hereinfallen, weshalb das Polizeipräsidium Ravensburg erneut warnt. Hinweise zu Betrugsarten und wie man sich dagegen schützen kann, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de sowie bei Ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/3614251.

Uhldingen-Mühlhofen

Lastwagenfahrer übersieht Pkw

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag 15 Uhr auf der B 31 bei Stetten ereignete. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer war auf der B 31 von Meersburg kommend unterwegs und wollte auf die rechte Fahrspur (B 33) wechseln, die in Richtung Markdorf führt. Dabei übersah er den VW Golf einer rechts neben ihm fahrenden 59-Jährigen. Durch die Kollision schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und kam nach einer Drehung in der Mittelleitplanke zum Stehen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während sich der Sachschaden am Auto auf etwa 5.000 Euro beläuft, fiel dieser an der Zugmaschine mit etwa 1.000 Euro geringer aus. An der Mittelleitplanke entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Salem

Vorfahrt missachtet - Mehrere Verletzte

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr auf der L 204, Höhe der Einmündung Beurener Straße, ereignete. Die 49-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem BMW von Altbeuren kommend nach links auf die L 204 ein und übersah dabei den aus Richtung Untersiggingen nahenden VW Transporter eines 55-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die 59-jährige Pkw-Lenkerin und deren 14-jähriger Mitfahrer mittelschwer verletzt wurden. Der Transporter-Fahrer erlitt einen Schock. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Alle Unfallbeteiligten kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Owingen

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste die 27-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16 Uhr auf der L 195 bei Owingen ereignete. Der 53-jährige Fahrer eines VW Passat war in Richtung Herdwangen unterwegs und überholte die langsam vor ihm fahrende Lenkerin des Zweirads nach der Klöberkreuzung. Als sich der Pkw auf Höhe des Motorrads befand, lenkte die junge Fahrerin nach links ein, um abzubiegen. Trotz eines Ausweichversuchs des VW-Fahrers kam es zur Kollision, in deren Folge die 27-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Am Passat entstand etwa 4.000 Euro, am Leichtkraftrad etwa 500 Euro Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell