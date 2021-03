Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 29 Jahre alter Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstag kurz nach 6 Uhr in der Schlierer Straße. An der Kreuzung mit der Friedhofstraße wollte der Radfahrer die Fahrbahn vom Gehweg aus überqueren und kollidierte dabei mit dem Subaru eines 60-Jährigen, der von der Schlierer Straße geradeaus in die Friedhofstraße fuhr. Der 29-Jährige stürzte und wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Einen Mitsubishi Outlander hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 16.10 und 17.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße touchiert. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Ravensburg

Polizeibeamte angegriffen

Die Polizei wurde am Montag gegen 20.40 Uhr in die Schlierer Straße gerufen, weil dort ein offensichtlich Betrunkener auf der Straße Fahrzeuge anhielt. Die Beamten trafen den stark alkoholisierten und aggressiven 20-Jährigen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Weil der junge Mann nicht freiwillig mitging, mussten die Polizisten ihn unter Zwang in den Streifenwagen setzen. In der Zelle des Polizeireviers wehrte sich der 20-Jährige weiter, trat um sich und schlug nach den Polizeibeamten. Drei Polizisten wurden leicht verletzt. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands wurde der 20-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Er wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Ravensburg

Fahrzeuge stoßen zusammen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Montag kurz nach 10 Uhr an der Kreuzung der Ulmer Straße mit der Metzgerstraße ereignet hat. Ein 26-jähriger Nissan-Fahrer wollte von der Ulmer Straße nach links in die Metzgerstraße abbiegen und kollidierte dabei mit dem Pkw eines entgegenkommenden 73-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, verletzt wurde niemand. Da beide Fahrzeuglenker angaben, bei grün über die Ampel gefahren zu sein, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Grünkraut

Vorrang missachtet - Unfall

Eine leicht verletzte Person und rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B 32 am Montag kurz nach 17.30 Uhr. Ein 77-Jähriger wollte mit seinem Mercedes in Gullen nach links abbiegen und übersah den Mercedes eines entgegenkommenden 26-Jährigen. Bei der Kollision wurde der 26-Jährige leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein Mercedes wurde durch den Zusammenstoß indes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Weingarten

Polizei ermittelt wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens

Eine Polizeistreife wurde am Montagabend gegen 22 Uhr Zeuge eines mutmaßlichen illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die Beamten nahmen auf der Waldseer Straße zunächst zwei Fahrzeuglenker wahr, die mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ravensburg fuhren. An einer roten Ampel mussten die beiden Fahrer eines Audi und eines BMW anhalten. Bei Grünlicht beschleunigte das Duo stark und erreichte auf gerader Fahrstrecke Geschwindigkeiten von rund 130 km/h. Die Streifenwagenbesatzung konnte schließlich beide Fahrzeuglenker in der Ravensburger Straße stoppen. Die Führerscheine der beiden 25 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens und bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der beiden Autofahrer machen können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Da die Polizei in letzter Zeit vermehrt Auffälligkeiten bei Geschwindigkeitsmessungen verzeichnet hat, legen die Beamten ein verstärktes Augenmerk auf gezielte Kontrollen und die konsequente Verfolgung etwaiger Verstöße.

Bad Waldsee

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben die Geschwindigkeitsmessanlage in der Landstraße in Gaisbeuren in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit weißer Farbe beschmiert. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Vom Pech verfolgt

Vom Pech verfolgt war am Montag gegen 12.30 Uhr der 56-jährige Lenker eines Ford Custom in der Biberacher Straße. Der Mann fuhr zunächst einer vorausfahrenden 35-jährigen VW-Lenkerin leicht auf, als diese verkehrsbedingt halten musste. Eine nachfolgende 19-Jährige erkannte den stehenden Kleintransporter zu spät und fuhr mit voller Wucht auf. Durch den Aufprall wurde der Ford erneut auf den VW der 35-Jährigen geschoben. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Altshausen

Gegenverkehr übersehen

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.30 Uhr auf der B 32 entstanden. Eine 18-Jährige wollte mit ihrem VW die Bundesstraße von Ravensburg kommend an der Ausfahrt zur L 289 verlassen und übersah dabei den Renault einer entgegenkommenden 20-Jährigen. Bei der Kollision blieben die Insassen beider Fahrzeuge unverletzt.

Aulendorf

Betrunken am Steuer

Knapp zwei Promille hatte eine 35-Jährige intus, die am frühen Dienstagmorgen die Polizei auf den Plan rief. Die Frau war an der Anschrift ihres ehemaligen Partners aufgetaucht und dort durch lautes Schreien aufgefallen. Im Anschluss fuhr die 35-Jährige mit ihrem Pkw davon. Eine alarmierte Polizeistreife konnte sie an ihrer Wohnschrift antreffen und bemerkte sofort, dass die Frau deutlich betrunken war. Sie musste die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist die Folge.

Kißlegg

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 18-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 12.30 Uhr auf der K 8025 auf Höhe Waltershofen. Die junge Fahrerin kam mit ihrem Opel zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und geriet im Anschluss ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich in der Folge. Ein Rettungswagen brachte die 18-Jährige in eine Klinik. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, an einem Verkehrszeichen ein solcher in Höhe mehrerer hundert Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen.

Leutkirch

Radfahrer stürzt auf verunreinigter Fahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Eine verunreinigte Fahrbahn zwischen Friesenhofen und Hinznang wurde der Polizei am Montag gegen 15.45 Uhr gemeldet. Ein Landwirt hatte mutmaßlich Düngemittel verloren, wodurch die Fahrbahn entsprechend rutschig war. Dem Anrufer zufolge war ein jugendlicher Radfahrer auf der glatten Straße bereits ausgerutscht und gestürzt. Zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Eine Polizeistreife konnte den Verursacher ermitteln. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den gestürzten Radfahrer, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mit einer abgelaufenen Fahrerlaubnis wies sich am Montag gegen 11 Uhr ein ausländischer Sattelzuglenker bei einer Kontrolle durch die Verkehrspolizei auf der A 96 aus. Der 63-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge vergessen, die Fahrerlaubnis verlängern zu lassen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, erhoben eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich und zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

Bad Wurzach

Diebstahl von Elektrowerkzeugen

Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Container und einem Bauwagen auf einem Baugelände in der Parkstraße verschafft. Die Unbekannten entwendeten einen Akku-Schlagbohrhammer und eine Akku-Flex mit Zubehör. Während der Wert des Diebesguts rund 1.000 Euro betrug, wird der Einbruchsschaden auf mehrere hundert Euro beziffert.

