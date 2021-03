Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizeieinsatz in Landeserstaufnahmeeinrichtung endet mit Gewahrsam

Gleich zwei Mal mussten Polizeistreifen am frühen Dienstagmorgen die Landeserstaufnahmeeinrichtung anfahren, weil es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Bewohnern gekommen war. Für einen 27 Jahre alten Algerier endete die Nacht im Polizeigewahrsam.

Der Grund, weshalb die Männer aneinandergeraten sind, dürften Eigentumsstreitigkeiten gewesen sein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung und Beleidigungen gingen der 27-Jährige und ein 22-Jähriger Iraker aufeinander los. Ein Sicherheitsmitarbeiter trennte die Parteien und verständigte die Polizei, die Platzverweise aussprach und die Streithähne auf ihre Zimmer schickte. Der Frieden war aber nur von kurzer Dauer, denn etwa eine Stunde später musste eine Polizeistreife abermals anfahren. Die beiden Beteiligten waren wieder aufeinandergetroffen und hatten sich geprügelt. Der 22-Jährige schlug mit einem Holzstock auf den 27-Jährigen ein. Ein Unbeteiligter, der versuchte zu schlichten, wurde bei der Prügelei ebenfalls verletzt. Der Algerier, der sich sehr aggressiv zeigte und auch nicht beruhigen ließ, wurde letzten Endes von den Beamten in Gewahrsam genommen. Auf beide Beteiligten kommen nun Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung zu.

Sigmaringen

Katalysator gestohlen - Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in den Burgwiesen hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstag, 14.03., und Freitag, 26.03., den Katalysator eines geparkten Pkw herausgeschnitten und gestohlen. Der VW Golf 4 war während der Zeit vor einem Autohaus abgestellt gewesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Sigmaringen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein Autofahrer, den Polizeibeamte am Montagabend in der Binger Straße kontrollierten, muss mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinwirkung rechnen. Nachdem er typische Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte und auch ein Schnelltest positiv reagierte, wurde von den Polizeibeamten eine Blutentnahme veranlasst. Die Auswertung der Blutprobe dürfte nun ein beweiskräftiges Ergebnis bringen. Dem 24-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Sigmaringen

Autos beschädigt

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Brunnenbergstraße insgesamt sieben Autos einer gemeinnützigen Einrichtung beschädigt. Die Täter traten Spiegel kaputt, schlugen Scheiben ein und verursachten Dellen in den Pkw. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 07571/ 104-0 erbeten.

Veringenstadt

Katze angeschossen

Bereits letzte Woche Dienstag ist im Bereich der Hohenzollernstraße eine Katze angeschossen worden. Das Projektil musste dem Tier operativ aus dem Kieferknochen entfernt werden. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Schützen. Wer sachdienlichen Hinweise geben kann oder wem in jüngster Zeit gleichgelagerte Fälle bekannt geworden sind, wird gebeten, sich unter Tel. 07574/ 921687 zu melden.

Pfullendorf

Scheiben an Sporthalle beschädigt

Insgesamt drei Scheiben einer der Sporthalle der Sechslindenschule hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende beschädigt. Der Täter warf mit Steinen nach den Fenstern. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 07552/ 2016-0 erbeten.

Mengen

Feuerwehreinsatz

Öldämpfe haben am Montagmorgen in der Hauptstraße für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine Frau hatte heiße Öldämpfe aus einem Opel als Rauch eines Feuers gedeutet und den Notruf verständigt. Die alarmierten Wehrleute konnten schnell Entwarnung geben und nach kurzer Zeit wieder abrücken.

