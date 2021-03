Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Messerangriff auf Ehemann

Wolpertswende (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und dem Polizeipräsidium Ravensburg:

Am vergangenen Freitagnachmittag hat eine 62-jährige Frau im gemeinsam bewohnten Haus ihren 67-jährigen Ehemann mit einem Messer angegriffen.

Nachdem es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar gekommen war, griff die alkoholisierte Frau zu einem Küchenmesser und versuchte mehrmals auf ihren Ehemann einzustechen. Dieser konnte zunächst die gegen seinen Oberkörper gerichteten Messerstiche abwehren und verletzte sich dabei leicht im Bereich der Hand. Als der Ehemann das Haus verlassen wollte, um seiner Angreiferin zu entkommen, versuchte diese erneut mit dem Messer auf ihren Mann einzustechen und traf ihn im Bereich des Oberschenkels. Wegen dieser Stichverletzung musste der 67-Jährige im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die mutmaßliche Täterin wurde noch am Freitagnachmittag von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter am Samstagnachmittag Haftbefehl gegen die 62-Jährige wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Frau wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Kriminalkommissariats Ravensburgs wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Erste Staatsanwältin Tanja Kraemer, Tel. 0751/806-1332

Polizeioberkommissarin Sarah König, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell