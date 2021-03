Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Grillparty läuft aus dem Ruder

Zu einem Messerangriff ist es am frühen Montagmorgen, um kurz nach Mitternacht, auf einem Grundstück in Kettenacker im Rahmen einer Grillparty gekommen. Wegen eines privaten Streits um Finanzen hat eine Gruppe Männer einen 40-Jährigen angegriffen und auf ihn eingeschlagen. Die 33 Jahre alte Gastgeberin und Lebensgefährtin des Angegriffenen ging letztendlich dazwischen. Sie verwies die Angreifer des Grundstücks, was einen 64-Jährigen dazu veranlasste, sie mit einem Küchenmesser zu attackieren. Er verletzte sie durch einen Schnitt an der Hand. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Wohnmobil. Alle Beteiligten waren zur Zeitpunkt der Auseinandersetzung alkoholisiert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und ist dabei, die Tatabläufe zu klären.

Meßkirch

Motoradfahrer stürzt

Leichte Verletzungen hat sich am Sonntagmittag ein Motorradfahrer zugezogen, der auf der Landesstraße 196 zwischen Rohrdorf und Kreenheinstetten zu Fall kam. Der 32-Jährige wollte einer größeren Menge Kies auf der Straße ausweichen, wobei ihm das Hinterrad seiner Maschine wegrutschte. Der Biker wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Meßkirch

Laderampe angefahren

Nach einem Unfall geflüchtet ist am Samstagmorgen gegen 11 Uhr ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer, der in der Meßkircher Straße in Rohrdorf eine Laderampe angefahren hat. Zurück ließ der LKW-Lenker einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Krauchenwies

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte und einen Schaden von insgesamt etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Gögginger Straße. Ein 27-jähriger Seat-Fahrer, der aus Richtung Göggingen kam, erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Opel-Fahrer abbiegen wollte. Er fuhr dem Vordermann wuchtig auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich eine 38-jährige Frau und zwei 12 und 15 Jahre alte Mädchen im Opel leicht. Die Mädchen wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Auto angefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 20.30 Uhr einen geparkten Daimler auf einem Firmenparkplatz in der Straße Theuerbach angefahren hat. Der Verursacher fuhr im Anschluss davon, ohne den Schaden zu melden. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07552/ 2016-0 zu melden.

