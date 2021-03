Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 28.03.2021 aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen (ots)

16jähriger beleidigt Polizisten

Wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung erteilten Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Saulgau mehrere Platzverweise. Das Ganze spielte sich am Samstag gegen 19.45 auf dem Gelände des Hallenbades in Mengen ab. Dort wurden mehrere Personen festgestellt, die sich dort verbotenerweise zum Alkoholkonsum getroffen hatten. Ein 16jähriger verhielt sich gegenüber der Polizei besonders unflätig. Er beleidigte die Beamten mit diversen Kraftausdrücken, worauf er schließlich in Gewahrsam genommen und den Eltern übergeben wurde. Er wird wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und Beleidigung zur Anzeige gebracht.

Polizei sucht Geschädigten eines Diebstahls

Die Handtasche wurde einer 28jährigen aus ihrem unverschlossenen Auto gestohlen. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr belud die Frau ihr Auto in der Fürst-Wilhelm-Straße, wobei ihr die Handtasche vom Beifahrersitz entwendet wurde. Die Handtasche wurde dann am Samstag im Bereich des Prinzenparks aufgefunden. Es fehlte die EC-Karte. Bei der Handtasche war ein schwarzer Rucksack der Marke "IMEX" mit mehreren Schlüsseln, einem Anhänger von O² und ein Zugangschip. Die Polizei vermutet nun, dass der Rucksack ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Personen, die Angaben zu dem Rucksack machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen (07571/1040) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell