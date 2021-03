Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 28.03.2021 aus dem Landkreis Ravensburg.

Weingarten (ots)

Polizeigebäude mit Parolen besprüht

Am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr beschmierten Unbekannte die Fassade des Polizeireviers in Weingarten. Mit blauem Sprühlack und in großen Buchstaben wurden linksradikale Parolen aufgesprüht. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Wangen

Illegale Geburtstagsparty - Personen flüchten bei Polizeieinsatz

Einen Geburtstag feierten ca. 30 - 35 Personen am Samstag gegen 18.00 Uhr in einem Container in der Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße in Wangen. Die aus Afrika stammenden Asylbewerber trugen weder Masken noch hielten sie sich an Mindestabstände. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten sie aus dem Container und verteilten sich auf dem Gelände. Die zum Teil erheblich alkoholisierten Männer verhielten sich gegenüber den Polizeikräften aggressiv und provozierend. Es waren nicht nur Personen aus der Unterkunft, sondern auch aus anderen Gemeinden anwesend. Es wurden Platzverweise ausgesprochen und in einem Fall wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Ravensburg

Frau verbrennt Schriftstücke in der Duschwanne

Zu einem Brand am Samstag gegen 14.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr nach Ravensburg in die Florianstraße gerufen. Ein Gebäude der dortigen Obdachlosenunterkünfte war verraucht. Die Beamten stellten fest, dass sich eine 46jährige Frau einiger Schriftstücke entledigen wollte und sie diese in der Duschwanne anzündete. Das Feuer griff nicht auf das Gebäude über. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell