Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meckenbeuren / Eriskirch

Taschendiebe auf Tour

Gleich zweimal schlugen bislang unbekannte Taschendiebe in Lebensmitteldiscounter in Meckenbeuren und Eriskirch zu. In Eriskirch nutzen die Täter die Unaufmerksamkeit einer 77-jährigen Geschädigten aus, als sie ihre Handtasche am Einkaufswagen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt lies. Hierbei gelang es den Tätern die Geldbörse der Geschädigten zu entwenden und unerkannt zu entkommen. In Meckenbeuren entwendeten die Täter unbemerkt die Geldbörse aus dem Rucksack einer 60-jährigen Geschädigten. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie diverse Dokumente.

Stetten

Pkw verkeilt sich in Leitplanke

Am Freitag gegen 19:15 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Ford Fiesta auf der B31 von Überlingen kommend in Richtung Hagnau. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Bei der Kollision verkeilte sich das Fahrzeug so stark in der Leitplanke, dass Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Stetten zur Bergung des Fahrzeugs die Leitplanke abmontieren mussten. Hierzu musste die B31 kurzzeitig für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Unfallverursacher kam vorsorglich nach notärztlicher Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell