Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Kressbronn/Rickatshofen/Rengensweiler

Nachträglicher Zeugenaufruf

Nach einem Verkehrsdelikt am 14. März um etwa 18.30 Uhr auf der B 31 zwischen Friedrichshafen und Lindau (wir berichteten), sucht die Polizei noch nach Autofahrern, die durch die auffällige Fahrweise behindert oder gefährdet wurden. Zwischen der Abzweigung Kieswerk und Oberdorf kam der Fahrer des roten Mazda in den Gegenverkehr und zwang einen entgegenkommenden, bislang unbekannten Autofahrer abzubremsen und in den Grünstreifen auszuweichen. Im Bereich der Parkbucht Rickatshofen geriet der Wagen erneut auf die Gegenfahrspur, wo ein in Richtung Friedrichshafen fahrender, heller Kleinwagen ebenfalls abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 15.3.2021

Trunkenheitsfahrten

Mutmaßlich zwei Trunkenheitsfahrten mit ein und demselben Pkw wurden am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zwischen Friedrichshafen und Rengensweiler begangen. Zeugen war das Fahrzeug aufgefallen, wie es ohne Beleuchtung und in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Möglicherweise hat das Fahrzeug zwischen Friedrichshafen-Ost und Eriskirch sogar die Leitplanke touchiert. Noch während die Streifenwagen auf Anfahrt waren, konnte durch die nachfahrenden Zeugen beobachtet werden, wie der bisherige Fahrer bei Rickatshofen anhielt und mit seinem Beifahrer die Plätze tauschte. Kurze Zeit später konnte der Wagen bei Oberrengensweiler angehalten und die beiden 26 und 29 Jahre alten Insassen kontrolliert werden. Hierbei wurden bei beiden deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt. Während bei dem 29-Jährigen der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, war ein Test bei dem Jüngeren aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung nicht korrekt durchführbar. Beide Beschuldigten mussten sich daraufhin in einem Krankenhaus je eine Blutprobe entnehmen lassen und ihre Führerscheine abgeben. Gegen das Duo wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung ermittelt, im Falle eines noch zu überprüfenden Zusammenstoßes mit der Leitplanke käme beim 26-Jährigen der Vorwurf der Straßenverkehrsgefährdung hinzu.

Friedrichshafen

Rauschgift auf Spielplatz vergraben - Festnahme

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt aktuell die Polizei gegen einen 17-Jährigen aus dem Bereich Friedrichshafen. Einem aufmerksamen Bürger war der junge Mann aufgefallen, als dieser sich verdächtig auf einem Spielplatz aufhielt und etwas vergrub. Zwar konnten die alarmierten Polizeibeamten den 17-Jährigen zunächst nicht antreffen, stellten aber fest, dass sich in der vergrabenen Tüte eine nicht geringe Menge Rauschgift befand. Als der Tatverdächtige mehrere Stunden später erneut an sein Versteck kam und nach seiner Tüte buddelte, konnte er kurze Zeit später im näheren Umfeld von den Ermittlern angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Friedrichshafen

Auf Firmengelände randaliert

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Montagnachmittag auf einem Firmengelände in der Lindauer Straße randaliert und sich gewaltsam Zutritt der Lagerhalle verschafft haben, ermittelt aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen. Die Täter schlugen zunächst ein Plexiglas ein und gelangten so in die Halle. Im Anschluss beschädigten sie an mehreren dort abgestellte Fahrzeugen die Scheiben und entwendeten ein Autoradio. Der Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Lindauer Straße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließ eine 78-jährige Autofahrerin am Donnerstagmittag bei einem missglückten Einparkversuch auf dem Parkplatz des Bodenseecenters. Nach der Kollision setzte die Unfallverursacherin ihren Wagen zurück, parkte mehrere Meter entfernt ein und ging unbesorgt einkaufen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten, die nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermitteln, konnten die 78-Jährige kurze Zeit später antreffen.

Meckenbeuren - Lochbrücke

Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Seestraße. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und schleppte einen Audi mittels Abschleppstange ab. An der Einmündung Brückenstraße fuhr vor ihm ein Omnibus in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin der vorfahrtsberechtigte Pkw-Lenker seinen Wagen stark abbremsen musste. Die 55-Jährige, die im Audi saß, konnte nicht rechtzeitig bremsen, sodass diese in das Heck des BMW fuhr. Während durch das Auffahren Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand, setzte der 41-Jährige Busfahrer seine Fahrt fort. Dieser konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Friedrichshafen

Junger Radfahrer touchiert vorausfahrenden Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein junger Radfahrer am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Rheinstraße zunächst einem Pkw aufgefahren war und anschließend flüchtete, bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um Zeugenhinweise. Zwei Radfahrer waren in Richtung Äußere Ailinger Straße unterwegs. Als der Verkehr am Kreisverkehr stockte, bemerkte dies einer der Radler zu spät und touchierte den vorausfahrenden Opel einer 19-Jährigen. Man vereinbarte, sich auf einem nahegelegenen Parkplatz zu treffen, woraufhin beide Radfahrer jedoch gemeinsam das Weite suchten. Der Unfallverursacher, der mit einem orangefarbenen Zweirad unterwegs war, wird als 10 - 12 Jahre alt, hellblond und kurzhaarig beschrieben. Er war mit einer neongrünen Softshell-Jacke und dunkelblauen Jeans bekleidet. Zudem trug er einen dunklen Helm. Zum Radfahrer, der mit ihm unterwegs war, ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Der am weißen Opel hinterlassene Sachschaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Salem

Auto besprüht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter einen in der Hauptstraße stehenden BMW mit pinker Lackfarbe besprüht. Am rundherum beschmierten Wagen, der in der Tatnacht unter einem Carport auf dem Anwesen des Eigentümers abgestellt war, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 an den Polizeiposten Salem zu wenden.

Heiligenberg - Steigen

Autofahrer übersieht Omnibus

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Steigen ereignete. Ein 58-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Straße "Am Bühl" und wollte an der Einmündung nach rechts auf die L 201 in Richtung Beuren einfahren. Dabei blickte er lediglich nach links und übersah dabei den in Richtung Heiligenberg fahrenden Omnibus, dessen 53-jähriger Fahrer aufgrund einer Straßensperrung auf der Gegenfahrspur unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierte der Opel mit der linken Bus-Seite. Während am Pkw, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, wird dieser am Bus auf etwa 4.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 24-jähriger Autofahrer rechnen, der am Donnerstagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert worden war. Die Beamten waren auf den Fahrer aufmerksam geworden, als er einem Kind an einem Fußgängerüberweg nicht das Überqueren der Fahrbahn ermöglicht hatte, sondern ungebremst weitergefahren war. In der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann fest, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Sollte die Untersuchung eine illegale Substanz im Blut nachweisen, muss er zudem mit einem Fahrverbot, einem weitaus höheren Bußgeld und mehr Punkten in Flensburg rechnen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Hagnau

Geschwindigkeitsmessanlage angefahren

Zeugen sucht der Polizeiposten Meersburg, nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen ein in der Ittendorfer Straße aufgestelltes Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt hat. Am Gerät, das Verkehrsteilnehmer über die gefahrene Geschwindigkeit informierte, entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittler gehen von einer Verkehrsunfallflucht aus und nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell