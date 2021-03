Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Opferstöcke geplündert

Auf das schnelle Geld war ein Dieb aus, der in den letzten Monaten die beiden Opferstöcke in der St. Peter und Paul Kirche geplündert hat. In der Zeit zwischen Januar und März bediente sich der bislang unbekannte Täter mehrmals an den Spendenkassen. Insgesamt erbeutete er einen niedrigen dreistelligen Betrag. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Opferstöcken verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Blutentnahme nach Verdacht auf Alkoholfahrt

Über 3 Promille Atemalkohol ergab der Test einer Autofahrerin, die eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag zuhause aufsuchte. Die 60-Jährige war zuvor durch ihren Gesamtzustand aufgefallen, was eine Zeugin dazu brachte, die Polizei zu verständigen. Die Beamten trafen zuhause auf die Fahrerin und veranlassten bei ihr zwei Blutproben. Sollte sich durch deren Untersuchungsergebnis der Verdacht bestätigen, dass sie zuvor betrunken am Steuer gesessen hat, muss sie mit einem Strafverfahren und dem Entzug ihres Führerscheins rechnen.

Pfullendorf

Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Blumenstraße gekommen. Die Steckdose einer Spülmaschine fing aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf, die mit sechs Fahrzeugen anrückte, hatte Flammen und Rauch schnell bekämpft. In der Küche entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Pfullendorf

Unfall auf der Landesstraße

An der Einmündung der Landesstraße 200 in die Landesstraße 201 zwischen Denkingen und Rickertsreute sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zwei Autos so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein 54 Jahre alter Nissan-Fahrer, der aus Richtung Strass kam, wollte nach links in Richtung Denkingen abbiegen und nahm dabei einem Audi, der nach Rickertsreute fuhr, die Vorfahrt. Dessen 24-jähriger Fahrer wollte noch ausweichen, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Sein Wagen wurde durch die Kollision gegen eine Verkehrstafel geschleudert. Verletzt wurden beide Fahrer glücklicherweise nicht. Der Schaden an den Wagen und dem Verkehrszeichen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Drogentest bei Fahrer positiv

Wegen eines positiven Drogentests musste ein Autofahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine Polizeistreife ins Krankenhaus begleiten. Der 42 Jahre alte Mann zeigte während einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Sollten nun auch die Blutergebnisse positiv ausfallen, kommen eine Anzeige, ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister auf ihn zu.

Ostrach

Nach Unfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Nachdem ein Autofahrer am Donnerstagmorgen kurz nach 10 in der Hauptstraße einen anderen Pkw beschädigte und im Anschluss das Weite suchte, haben Polizeibeamte auf Weisung der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein beschlagnahmt. Der 55 Jahre alte Sprinter-Fahrer hatte offensichtlich die Seitentüren seines Aufbaus nicht geschlossen, welche beim Anhalten neben einem geparkten VW wuchtig gegen diesen schlugen. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehr als 3.000 Euro zu kümmern, stieg der Fahrer aus, schloss die Türen und fuhr davon. Da der Hergang von mehreren Zeugen beobachtet wurde, war der Verantwortliche schnell ermittelt. Neben dem Führerscheinentzug kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.

Ostrach

Rollerfahrer stößt mit Auto zusammen

In der Altshauser Straße hat sich der Fahrer eines Motorrollers am Donnerstagmorgen leicht verletzt, nachdem er durch einen Zusammenstoß mit einem PKW zu Fall gekommen war. Der 31 Jahre alte Audi-Fahrer war hinter dem Rollerfahrer von Ostrach her kommend in Richtung Ortsumfahrung unterwegs, als er zum Überholen ansetzte. Als beide Fahrzeuge auf selber Höhe waren, verlor der Rollerfahrer, nach jetzigen Erkenntnissen durch einen Hustenanfall, die Kontrolle über sein Zweirad. Er prallte seitlich gegen den Audi. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der 54-jährige Rollerfahrer stürzte in einen rechtsseitigen Graben. Er verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell