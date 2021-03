Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kind von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat ein 7 Jahre alter Junge erlitten, der am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Antonstraße von einem Auto erfasst wurde. Der Bub überquerte zusammen mit seiner Mutter an einem Fußgängerüberweg die Straße, als beide von einem 23 Jahre alten Autofahrer übersehen wurden. Der VW des Fahrers erfasste das Kind linksseitig. Es wurde nach der Kollision zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Veringenstadt

Motorradfahrer gestürzt

Nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden ist am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr ein Motorradfahrer, der auf der Landesstraße zwischen Inneringen und Veringenstadt gestürzt war. Der 54 Jahre alte Zweiradlenker kam in einer leichten Kurve von der Straße ab und stürzte im angrenzenden Acker. An seiner Maschine entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Veringenstadt

Nach Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

Auf der Bundesstraße zwischen Veringenstadt und Hermentingen haben sich am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr zwei entgegenkommende Autos gestreift. In der "Schwörerkurve" kam ein weißer BMW Mini auf die Gegenspur und touchierte den Spiegel eines roten Toyota, dessen 18 Jahre alte Fahrerin in Richtung Veringenstadt unterwegs war. Ohne zu Halten fuhr der BMW-Fahrer nach der Kollision davon. Er ließ am Toyota einen Schaden von 500 Euro sowie das Gehäuse seines Außenspiegels zurück. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07574/921687 erbeten.

Bad Saulgau

Frau belästigt

Unsittlich berührt hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine Spaziergängerin in einem Waldgebiet im Gewann Schlatt. Die 49 Jahre alte Frau war auf dem Siebenkreuzerweg unterwegs, als der Unbekannte ihr von hinten unter den Rock griff. Sie begann zu schreien, was den Mann verschreckte und zur Flucht bewegte. Die 49-Jährige beschreibt den Mann als etwa 25 bis 35 Jahre alt, 170 cm groß und glattrasiert. Er trug eine blauweiße Jacke mit Schriftzug, eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Basecap. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße - Zwei Personen vorsorglich im Krankenhaus

Wegen eines Brandes in einem Keller in der Hauptstraße sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Mittwochabend ausgerückt. Kurz vor 18 Uhr hantierte ein Bewohner mit einem Plasmaschneider und wollte einen Heizöltank zerschneiden. Darin befindliche Ölreste fingen Feuer, sodass sich der 33-Jährige an der Hand verbrannte. Ihm gelang es, die Flammen selbstständig zu löschen. Zwei Bewohner des Wohnhauses wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Nach illegalem Autorennen - Führerscheine weg

Ihre Führerscheine vorläufig abgeben mussten zwei Heranwachsende, nachdem sie sich am Dienstagabend auf der Strecke zwischen Pfullendorf und Krauchenwies ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert hatten. Die beiden 19-Jährigen und ein weiterer Autofahrer waren mit ihren Pkw zu dritt von Pfullendorf in Richtung Otterswang unterwegs, als sie mit viel zu hoher Geschwindigkeit eine zivile Polizeistreife überholten. Während der Hinterherfahrt der Polizisten überholten sich die Wagen mehrmals gegenseitig und fuhren auch innerorts nebeneinander. Während die Zivilstreife die beiden 19-Jährigen, die mit einem BMW und einem Mercedes CLS unterwegs waren, letztendlich in Sigmaringen in den Käppeleswiesen auf einem Parkplatz kontrollierte, flüchtete der dritte Fahrer mit seiner Daimler C-Klasse. Auch gegen ihn ermittelt die Verkehrspolizei Sigmaringen. Auf die beiden 19-Jährigen kommt neben dem Fahrerlaubnisentzug auch eine Strafanzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell