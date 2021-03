Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lastwagenfahrt endet in Vorgarten

In einem Vorgarten der Ravensburger Straße endete die Fahrt eines 61-jährigen Lastwagenfahrers am heutigen Donnerstag gegen 10.20 Uhr. Der Mann war mit seinem Gespann aus Richtung Meckenbeuren kommend unterwegs und hielt zunächst an der Ampelanlage zur Dietostraße an. Nach den ersten Ermittlungen am Unfallort nahm er beim Anfahren einen Schluck eines Heißgetränks zu sich. Daran verschluckte er sich so stark, dass er nach links von seiner Fahrspur abkam, zunächst mit einem geparkten BMW kollidierte und danach im Vorgarten eines angrenzenden Wohnhauses zum Stehen kam. Der 61-Jährige, der glücklicherweise unverletzt blieb, wurde zwischen Mauer und einem Baum in seiner Zugmaschine eingesperrt und konnte erst mit Hilfe einer Leiter aus seiner misslichen Lage befreit werden. Während durch den Unfall am Lkw Sachschaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich entstand, wird dieser am BMW auf circa 10.000 Euro beziffert. Durch die umgefahrene Mauer und ausgelaufene Betriebsstoffe beläuft sich der Sachschaden im Garten auf etwa 20.000 Euro. Aufgrund der umständlichen Bergungsmaßnahmen kam es in der Ravensburger Straße bis in den Nachmittag teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

Friedrichshafen

70 Meter Umzäunung mutwillig herausgerissen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem vier bislang unbekannte Männer am Dienstagmittag zwischen Schnetzenhausen und Spaltenstein nahezu 70 Meter Zaun beschädigt haben. Arbeiter waren dabei, eine Umzäunung zu montieren, als die Unbekannten mit einem Traktor und einem weißen Kleinwagen angefahren kamen. Nach einem kurzen Wortgefecht begannen die Männer, die Holzpfosten herauszureißen und den Zaun abzubauen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Mit mittelschweren Verletzungen musste ein 46-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem dieser am Mittwochmittag in der Oberhofstraße auf einen geparkten Mercedes aufgefahren war. Der Radler war in Richtung Montafonstraße unterwegs und hatte die Kontrolle über sein Fahrrad verloren, woraufhin er mit dem Fahrzeugheck kollidierte. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Friedrichshafen

Schwertransport beschädigt Tunnel

Weil er seine vorgegebene Fahrtstrecke nicht eingehalten hat, streifte ein 46-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem 4,5 Meter hohen Schwerlast-Gespann am Mittwoch gegen 16 Uhr die Decke des Riedleparktunnels. Dabei riss er eine Kabelabdeckung ab, wodurch ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Friedrichshafen

Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Ein verletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Maybachstraße ereignet hat. Ein 48-Jähriger war mit seinem Hyundai in Richtung Hochstraße unterwegs und wollte nach links in die Brunnenstraße abbiegen. Er ließ zunächst einen entgegenkommenden Lastwagen durchfahren und übersah dann beim Abbiegen den 66-jährigen Radfahrer, der den Fahrradschutzstreifen in Richtung Maybachplatz befuhr. Durch die Kollision wurde der 66-Jährige leicht verletzt.

Friedrichshafen

Ermittlungen nach Spiegelstreifer eingeleitet

Mit Konsequenzen muss ein 22-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwoch gegen 17 Uhr, mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel, im Felsenbirnenweg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Nach ersten Ermittlungen war der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Wohngebiet unterwegs. An einer Engstelle hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot, wodurch es zu einem Spiegelstreifer mit dem entgegenkommenden Skoda eines 25-Jährigen kam. Während beide anhielten und an der Unfallstelle die Personalien austauschten, suchte der 22-Jährige plötzlich das Weite. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung konnte den Pkw samt Fahrer im Stadtgebiet antreffen und stellte bei ihm Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Der junge Mann musste die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Friedrichshafen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Augenscheinlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand ein 45-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert worden war. Weil ein Drogenvortest positiv auf illegale Substanzen reagierte, wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Dabei gab er an, dass er des Öfteren Cannabisblätter in seinen Salat mische und ab und an einen Joint rauche. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Friedrichshafen

Autofahrerin pustet 4,5 Promille

Erheblich unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand eine 30-jährige Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen von der Polizei kontrolliert wurde. Zeugen waren auf den unsicheren Gang der Dame aufmerksam geworden, als diese sich an einer Tankstelle eine Flasche hochprozentigen Alkohol kaufte und anschließend mit ihrem Wagen wegfuhr. Die daraufhin verständigte Streifenwagenbesatzung konnte die sichtlich betrunkene Frau zuhause antreffen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als die Atemalkoholmessung einen Wert von mehr als 4,5 Promille ergab. Die leicht aggressiv gewordene 30-Jährige musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme zweier Blutproben veranlasst wurde. Der Führerschein, den die Frau mutmaßlich längere Zeit nicht mehr sehen wird, wurde beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Glücklicherweise nur Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Bodenseestraße. Ein 42-jähriger Chevrolet-Fahrer hatte übersehen, dass der vorausfahrende 34 Jahre alte Daimler-Fahrer nach links auf einen Parkplatz einfahren wollte und aufgrund Gegenverkehrs anhalten musste. Während am Wagen des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand, wird dieser am Daimler auf 3.000 Euro beziffert.

Salem - Beuren

Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden kam es am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in der Beurener Straße. Ein 32-jähriger BMW-Lenker befuhr die Eggenriedstraße und wollte an der Einmündung nach links einbiegen. Dabei übersah er den Toyota einer in Richtung Beuren fahrenden 57-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand am BMW etwa 3.000 Euro, am Toyota etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Salem

Alkoholisiert unterwegs

Mit einem Fahrverbot, einem empfindlichen Bußgeld und Punkten im Verkehrssünderregister muss ein 20-Jähriger rechnen, der am Mittwoch gegen 23.30 Uhr im Bereich Mimmenhausen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert worden war. Da eine Atemalkoholmessung auf dem Polizeirevier einen Wert von knapp einem Promille ergab, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

