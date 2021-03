Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lastwagen fährt auf Auto

In der Ailinger Straße ist am Dienstagmittag um kurz vor 12 Uhr der Fahrer eines Lastwagens auf einen PKW aufgefahren. Der Hyundai wartete am Kreisverkehr auf Höhe des Bodenseecenters, als es zu dem wuchtigen Aufprall kam. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 5.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Alarm ruft Feuerwehr auf den Plan

Die defekte Absauganlage einer Firma in der Colsmanstraße hat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Quarzsand in der Anlage hatte den Alarm ausgelöst. Nach einer Überprüfung durch die Einsatzkräfte konnte der Grund für den Alarm schnell ausgemacht werden, eine Gefahr bestand nicht. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen angefahren war, konnte zeitig wieder abrücken.

Friedrichshafen

Radfahrerin kollidiert mit Auto

Vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden ist eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr in der Friedrichstraße ereignet hat. Die 68 Jahre alte Zweiradlenkerin war trotz vorhandenem Radweg auf der Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender BMW wegen einer roten Ampel bremsen musste. Durch die Kollision kam die Radlerin zu Fall, verletzte sich äußerlich aber nicht. Am BMW entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Überlingen

PKW übersehen

Der tote Winkel war der Grund dafür, dass ein Lastwagenfahrer am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr beim Abfahren von der B 31 bei Überlingen mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 37 Jahre alte Lasterfahrer war in Richtung Meersburg unterwegs, als er auf die Ausfädelungsspur Überlingen Nord wechselte. Dabei übersah er einen 48-Jährigen in seinem BMW, der diese Spur bereits befuhr. Bei der seitlichen Kollision entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Mit PKW gegen Mauer - Insasse leicht verletzt

Totalschaden und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr in der Überlinger Straße ereignet hat. Eine 54 Jahre alte Renault-Fahrerin verlor beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Mühlhofen die Kontrolle über den Wagen, kam von der Straße ab und fuhr gegen eine Mauer. Ihr 60-jähriger Beifahrer, der zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war, stieß sich den Kopf und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault wurde nach der Unfallaufnahme von einem Abschleppdienst geborgen.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Zwei Mal Totalschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr auf der Überlinger Straße ereignet hat. Ein 48 Jahre alter Suzuki-Fahrer war in Richtung Unteruhldingen unterwegs und stieß beim Einfahren in den Kreisverkehr mit einem VW zusammen. Der Unfallverursacher sowie der 38 Jahre alte VW-Fahrer blieben unverletzt. Beide Wagen mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Während der Maßnahmen kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Markdorf

Mann gefunden

Ein dementer 73-Jähriger hat am Dienstagmorgen zu einem Sucheinsatz der Polizei geführt. Der orientierungslose Mann hatte unbemerkt sein Wohnhaus in einem Wohngebiet unterhalb des Gehrenbergs verlassen und war verschwunden. Seine Frau, die ihn im Rahmen der eigenen Nachschau nicht finden konnte, wandte sich letztendlich an die Polizei. Nach kurzer Suche der Polizeistreifen konnte der Mann dann aufgegriffen werden - ein Passant war nahe des Bahnhofs auf den verwirrten Mann gestoßen und hatte seinerseits den Polizeiposten verständigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell