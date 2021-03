Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unter Drogeneinwirkung Auto gefahren

Augenscheinlich unter der Einwirkung berauschender Mittel stand ein 28-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten entsprechende Auffälligkeiten festgestellt hatten, führten sie bei dem Mann einen Vortest durch, der positiv auf THC reagierte. Der 28-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt. Im Falle des Nachweises von Betäubungsmitteln im Blut muss der Betroffene mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen.

Sigmaringendorf

Hausstreit eskaliert

Ein Streit zwischen Lebenspartnern ist am Montagabend in Sigmaringendorf derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste und die Beteiligten die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen mussten. Eine 34-jährige Frau und ihr ein Jahr jüngerer Lebensgefährte waren mutmaßlich alkoholbedingt aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge die Frau ein Trinkglas gegen den Kopf des Mannes, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Der 33-Jährige schlug der Frau seinerseits mit der Faust ins Gesicht und fügte ihr dadurch eine blutende Wunde an der Lippe zu. Beide Beteiligten, die deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, wurden zur weiteren Versorgung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Pfullendorf

Pkw mutwillig zerkratzt

Offenbar aufgrund persönlicher Differenzen sah sich eine 44-jährige Frau am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr dazu veranlasst, den in der Hauptstraße abgestellten Pkw einer 53-Jährigen zu beschädigen. Die Frau wurde dabei beobachtet, wie sie den Wagen mit einem Schlüssel rundherum zerkratzte. Die 44-Jährige wird sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben. Die Höhe des angerichteten Schadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Bad Saulgau

In Wohnung randaliert

Am späten Dienstagabend versuchte ein 37-jähriger Mann gewaltsam in die Wohnung einer Familienangehörigen einzudringen. Er trat hierbei so heftig gegen die Eingangstüre, dass diese beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Nachdem die Türe dem Angriff jedoch standhielt, betrat der 37-Jährige die Räumlichkeiten schließlich über ein geöffnetes Fenster und randalierte derart in den Zimmern, dass ein Teil der Einrichtung zerstört wurde. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei verließ der Aggressor die Wohnung und konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Bad Saulgau

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagabend, 20.45 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Betriebes in der Schützenstraße ein. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und hebelte im Inneren, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen, diverse Schubladen auf. Ob etwas entwendet wurde ist aktuell noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/4820 zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der L 456 zwischen Otterswang und Pfullendorf. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der die Strecke in Richtung Pfullendorf befuhr, einen vor ihm fahrenden Lkw mit Sattelauflieger überholen. Nachdem der Autofahrer ausgeschert hatte, nahm er wahr, dass Gegenverkehr kam, und brach seinen Überholvorgang ab. Hierbei prallte er aus Unachtsamkeit in das Heck des Sattelaufliegers, wodurch an diesem ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Am Pkw wird der Sachschaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mengen

Baumschnitt entzündet

Durch Unbekannte wurden am Montagabend im Bereich des Missionsberges abgelagerte Reste von Baumschnitt in Brand gesetzt. Das kleine Feuer wurde von einem Zeugen entdeckt, der die Feuerwehr verständigte. Die Freiwillige Feuerwehr Mengen, die mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort ausgerückt war, konnte die Flammen schnell löschen. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr und bittet Zeugen, welche die Brandentstehung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/4820 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell